關懷盃／潘傑楷的關懷盃回憶 「冠軍賽扣倒智傑」

統一獅隊蘇智傑、潘傑楷這對超級好朋友，來到關懷盃棒球賽也黏踢踢，全程配成一組監場，兩人到文化大學當隊友之前，一直都是對手，潘傑楷回憶就讀台東新生國中時，第一次去打關懷盃，「冠軍賽就是遇到智傑他們（台東體中），我們還把他們扣倒。」

同樣來自台東、都是1994年出生，蘇智傑三級棒球分別就讀台東三民國小、台東體中、平鎮高中，潘傑楷則是德高國小，新生國中、穀保家商，在進入文化大學當隊友之前，一路都是對手。

潘傑楷回憶兩人所屬球隊的交戰史，「國小和他們打，不會被扣倒，但就是有落差；到了國中後，換他輸我，那時是我們比較強；高中他是平鎮、我是穀保，從高二輸給他們後就一路輸。」

潘傑楷第一次參與關懷盃，是在2008年就讀新生國中時，那年見到的職棒球星包括王勝偉、陽森等人，冠軍賽正好對上台東體中。

潘傑楷表示，「那時台東比較強的球隊，就是我們和泰源，但體中打得贏泰源、我們打不贏泰源，那年我們是勝部冠軍，他們贏了泰源晉級，我們還心想還好是對到體中。」那年的冠軍賽，新生國中以9：1「扣倒」台東體中。

兩人從文化大學開始當隊友，後來又在獅隊相逢，當隊友、也當好友，球場外的生活也時常黏在一起，他笑說，兩人不只是比賽在一起、私下玩在一起，「連住都在一起。」