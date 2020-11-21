聽新聞
test
0:00 / 0:00
國中軟棒／北市興福首度闖決賽 明天與嘉市民生爭冠
109學年度國中軟式棒球聯賽，北市興福靠徐昱文3分打點場內全壘打、投手簡子昱先發5局完封表現，以7：0擊敗桃市光明，隊史首度進闖冠軍戰。
此戰首局，徐昱文以腳程跑出場內全壘打，有隊友火力支援的簡子恩，愈投愈有信心，僅被擊出兩支安打，沒有投出保送。
總教練吳世賢說：「第1局有攻勢，給簡子昱安定感，他是緊張型投手，不斷給他心理輔導，以他的身材優勢，只要投進去，對手不好打。」
簡子恩知道要先發，前一晚緊張到睡不好，直到今天首局隊友打下分數，心情才安定下來，「教練很信任我，我要表現給他看，捕手也要我穩穩往手套丟去，他會接好，心情有被穩定的感覺」。
徐昱文連兩天擊出場內全壘打，他說：「預賽首戰被二重提前結束比賽後，教練集合球隊說話，哭得很慘，我們因此
受到激勵，想為教練拚一座冠軍。」
嘉市民生今天也擊敗中市中山，明天和興福爭冠，季軍戰由中山對決光明，比賽在台體大棒球場進行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言