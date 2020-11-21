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國中軟棒／北市興福首度闖決賽 明天與嘉市民生爭冠

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
北市興福首度闖進冠軍戰，球員都很興奮。圖／學生棒球聯盟提供
北市興福首度闖進冠軍戰，球員都很興奮。圖／學生棒球聯盟提供

109學年度國中軟式棒球聯賽，北市興福靠徐昱文3分打點場內全壘打、投手簡子昱先發5局完封表現，以7：0擊敗桃市光明，隊史首度進闖冠軍戰。

此戰首局，徐昱文以腳程跑出場內全壘打，有隊友火力支援的簡子恩，愈投愈有信心，僅被擊出兩支安打，沒有投出保送。

總教練吳世賢說：「第1局有攻勢，給簡子昱安定感，他是緊張型投手，不斷給他心理輔導，以他的身材優勢，只要投進去，對手不好打。」

簡子恩知道要先發，前一晚緊張到睡不好，直到今天首局隊友打下分數，心情才安定下來，「教練很信任我，我要表現給他看，捕手也要我穩穩往手套丟去，他會接好，心情有被穩定的感覺」。

徐昱文連兩天擊出場內全壘打，他說：「預賽首戰被二重提前結束比賽後，教練集合球隊說話，哭得很慘，我們因此

受到激勵，想為教練拚一座冠軍。」

嘉市民生今天也擊敗中市中山，明天和興福爭冠，季軍戰由中山對決光明，比賽在台體大棒球場進行。

北市興福投手簡子昱先發投5局、無失分，拿到勝投。圖／學生棒球聯盟提供
北市興福投手簡子昱先發投5局、無失分，拿到勝投。圖／學生棒球聯盟提供

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