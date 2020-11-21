中職／獅隊有持續強盛本錢 張志強讚「餅總」超有料

統一獅隊今年逆勢奪冠，冠軍教練團成員除了投手教練納瓦洛外，全部出自獅隊自家體系，昔日戰友、現任花蓮縣三民國中教練的張志強，看林岳平帶兵首年就成冠軍教頭，他說：「『大餅』腦袋裡的東西超乎想像」，與首席教練高志綱的組合，更是一拍即合。

張志強身穿獅隊球衣打拚12年，2014年球季後決定回到後山，投入基層棒球教育，擔任三民國中總教練至今，旗下已產出3位進入職棒的子弟兵，今年獲樂天桃猿隊第一指名的內野手馬傑森，就是張志強的徒弟。

獅隊前一次奪冠，張志強還在陣中，相隔7年再看前東家摘冠，對於林岳平成為菜鳥教頭後的帶兵、調度，豎起大拇指。

「先不講情感的部分，職業球員一直都是實力決勝，就像大餅說的，用實力去淘汰高國慶，而不是用年紀去淘汰高國慶。」他稱讚，「大餅腦袋裡的東西，超過你的想像，從他球員時和他聊天，就知道他看的東西很廣、有很多想法。」

林岳平與高志綱過去在場上是投捕搭擋，如今一人是總教練、一人是首席教練，張志強認為，「大餅看的是大方向，志綱本身是走比較細膩的部分，大餅當總教練，剛好志綱接上來，兩個人是一拍即合，剛好互補。」

他指出，林岳平上半季勇於嘗試，把球員放在各個位置上去磨合，「和洪總（洪一中）一樣，換的速度很快，就像他在總冠軍賽的調度，除了陳重羽以外的所有野手都先發過，這不是一般教練可以做得出來的。」加速獅隊找到最佳陣容。

張志強看好獅隊還有持續強盛的本錢，「就像大餅原本預估的，獅隊要奪冠會在兩、三年後，結果今年就拿到了，整合球隊的速度真的很快。」他指出，只要主力不要受傷，獅隊會越來越好，需要加強的部分則包括二軍養成更完整、教練團規畫更細，以及陣中老將未來退下來後的佈局。