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中職／「現在就是自由人」 陳鏞基成FA全權交給經紀

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
陳鏞基。記者陳宛晶／攝影
陳鏞基。記者陳宛晶／攝影

陳鏞基行使自由球員權利後，首度現身公開場合，今天在關懷盃比賽現場，談到此事很低調，他表示，這是和公司討論之後的決定，目前沒有太多想法，「我現在就是自由人，會再衡量，交給經紀公司處理，有個結果會和我說。」

陳鏞基今年隨統一獅隊奪冠，球季結束後符合自由球員資格，雖曾表態沒有要行使、喜歡獅隊氣氛，仍在日前填表，首度成為自由球員。

「這是球員權利，就像志豪（張志豪）說的，有這個機會就去行使，也是為了台灣的職棒環境。」陳鏞基表示，自己現在就是自由球員，各種可能都會再衡量，「現在就是先看看，所有的事情都交給經紀公司去處理。」

陳鏞基表示，球季剛落幕，「心情上，還是要讓一整年的辛苦好好休息一下，也會花時間陪陪家人。」

他笑說，自己很喜歡來關懷盃，「我相信很多球員都有想到自己以前打棒球快樂的樣子，職場上壓力太大，看看小球員，會讓自己想起以前為什麼打棒球，回到當初接觸棒球的心態。」

陳鏞基 自由球員 棒球

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