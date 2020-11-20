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關懷盃／中正國小有「英國隊長」蔡沁佑喜歡接球扛游擊

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
花蓮縣中正國小的「英國隊長」蔡沁佑（右），拉著最好的朋友康奕峰一起來拍照。記者陳宛晶／攝影
花蓮縣中正國小的「英國隊長」蔡沁佑（右），拉著最好的朋友康奕峰一起來拍照。記者陳宛晶／攝影

花蓮縣中正國小出征關懷盃棒球賽，陣中有「英國隊長」，英、台混血的蔡沁佑，為陣中主力游擊手，這也是他喜歡挑戰的位置，「因為要接的球很多，很好玩。」但當隊長有困擾，「6年級的都不聽話。」

中正國小為花蓮市區大校，全校學生近千人，少棒隊則有21人，包括總教練黃振宗的兩位女兒都在隊上，隊長則是6年級的蔡沁佑，金髮碧眼在場上很難不吸引注意。

蔡沁佑的父親是英國人，目前在英國工作的工程師，一年裡可以見到的時間不多，他則與媽媽定居於花蓮，所以中文說得比英文好，他說：「英文很多都忘了。」

蔡沁佑因為有個在花蓮體中打球的表哥，從小就愛上棒球，目前在隊上擔任隊長，平常多擔任投手與游擊手，喜歡打擊居多，最喜歡的球員是中信兄弟隊王威晨，「因為他的打擊很強。」他將在畢業後升上花蓮縣三民國中繼續打球。

棒球 中信兄弟

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