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關懷盃／冠軍獅來了 球星送蜜豆奶幫小朋友補能量

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
統一獅隊蘇智傑、潘傑楷現身關懷盃，為小朋友送上點心和飲料。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑、潘傑楷現身關懷盃，為小朋友送上點心和飲料。圖／統一獅隊提供

統一獅隊剛結束中職總冠軍賽，本周有不少球員都挺進台東，力挺一年一度的關懷盃棒球賽，今天獅隊球員到比賽現場，為小球員送上杯子蛋糕、貝果、蜜豆奶。

獅隊共有蘇智傑、潘傑楷、林祐樂、林靖凱、林祖傑、高國慶、林勝傑等人，投入今年關懷盃賽事，今天兵分三路，為小球員送上統一蛋糕屋杯子蛋糕、Amelie's Bagel、統一蜜豆奶、讓小朋友賽後可以補充賽事所流失的體力，小球員領取後露出開心的笑容。

蘇智傑表示，「今天剛好在卑南國中的賽事，有我的母校台東三民國小比賽，小時候曾經接受過很多人的幫助，今年拿到總冠軍後，感恩的心情特別強烈，現在我們有能力可以幫助這些小球員時，我們一定會盡全力的協助。」

他表示，「不管是球技上、物質上，讓更多的小朋友可以接受更多的幫助，也很謝謝球隊與統一企業集團的愛心，讓小球員們可以吃的更安心與暖心。」

統一獅隊林祐樂、林靖凱現身關懷盃，為小朋友送上點心和飲料。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林祐樂、林靖凱現身關懷盃，為小朋友送上點心和飲料。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑、潘傑楷現身關懷盃，為小朋友送上點心和飲料。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑、潘傑楷現身關懷盃，為小朋友送上點心和飲料。圖／統一獅隊提供

蘇智傑 關懷盃 高國慶

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