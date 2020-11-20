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中職／張志豪行使FA 粉絲團發表感想

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中信兄弟隊張志豪宣告行使自由球員權利，中職官網公告後，他也在個人官方粉絲團發表感想。 聯合報系資料照
中信兄弟隊張志豪宣告行使自由球員權利，中職官網公告後，他也在個人官方粉絲團發表感想。 聯合報系資料照

中信兄弟隊張志豪宣告行使自由球員權利，中職官網公告後，他也在個人官方粉絲團發表感想，「請大家不用太過擔心，行使自由球員不代表一定會離開或留下」。

張志豪粉絲團留言全文

走過漫長的11個年頭，終於來到這一刻，經過沉澱與思考後，我最後決定行使自由球員（FA）權利，心裡有好多話想跟所有支持、關心、幫助過我的人說，大家也許會有很多疑惑，也許會懷疑我想留在母隊的心，也許，這些就是我想行使的理由。

一開始我跟大家一樣，思考著如果要FA，為何不在符合資格的第一時間就提，而在繼續拚戰兩年後才行使，其實當初我對於FA制度，內心深處是有些擔心的，擔心制度複雜太難行使，擔心影響球隊對我的看法，擔心自己根本沒有價值提出，諸多擔心讓我乾脆把這念頭一拋，只專注在為球隊奪冠路上，但看著許多前輩一一勇敢踏上這未知戰場，讓我慢慢反思自己，是不是時候到了？也該實際走一遭來為這個環境盡點心力。

怎麼樣算盡點力？我思考了很久，也跟很多前輩請教，漸漸明白提FA就是最好的方式，在台灣相對特殊環境所衍生的FA制度，不能說不好，但確實有地方值得討論，甚至有各種解釋空間產生困擾，這些模糊地帶，正需要有人親自參與，不斷實際執行把問題突顯出來，才有機會去改善留給後進更完美的制度，就算最後結果未能盡如己意，至少也能提供更多參考案例，讓制度未來有機會更完善，大家給我這麼久的舞台去累積資歷，我認為是時候該有所回報了。

另一方面，我要感謝中信球團釋出的善意，在提早規劃溝通下，球隊很快開始接觸討論接下來的方向，對FA絲毫沒有任何異樣眼光，尊重且平常心看待球員執行應有的權力，給予正面肯定與回應，再再都讓我能放心去試，不擔心被質疑對球隊的忠誠度，既然大家都給我這麼多力量，我當然得投入FA市場，去挑戰促進環境完善、守護母隊利益、自我價值實現的三贏局面。

最後，請大家不用太過擔心，行使自由球員不代表一定會離開或留下，也不影響我想跟戰友們重溫總冠軍香檳浴的深刻期待。無論結果如何，我依舊是張志豪！一樣會持續重訓、挑戰自我，違反運動家精神的事我一樣不會做，不甘心就不輕言放手，希望你們都能認同支持我做的每個決定，謝謝大家。

張志豪

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