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關懷盃／表妹談余謙好崇拜 「所有投手裡長最好看」

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
余謙與表妹王彤、阿公合照。 記者陳宛晶／攝影
余謙與表妹王彤、阿公合照。 記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊「大物」投手余謙，今年首度以職棒球員的身分參與關懷盃，成為最受小朋友歡迎的球員，從開幕典禮上就感受到超高人氣，今天為了支持表妹、武陵國小的王彤，來到比賽現場，果然又受到「包圍」，小朋友對他充滿好奇，除了想知道他的球速，還連連逼問「你有女朋友嗎？」「要結婚了嗎？」

余謙今年季中選秀以第一指名穿上兄弟黃衫，這次來到台東參與關懷盃，人氣很驚人，「昨天到每個地方都被認出來。」他笑說自己還是覺得不太自在，雖然一度很想裝傻，「但這個髮型很難裝傻。」

余謙現身關懷盃人氣很旺。 記者陳宛晶／攝影
余謙現身關懷盃人氣很旺。 記者陳宛晶／攝影

余謙今天是為了支持表妹王彤而來，站在武陵國小的陣營幫她加油打氣，對於表妹也跟上他的腳步、打起棒球，余謙說：「希望她能多學一點東西，小孩子成長空間滿大，希望她盡量多學一點，像我弟弟打棒球還彈鋼琴，國中還要去學小提琴。」

余謙現身關懷盃。 記者陳宛晶／攝影
余謙現身關懷盃。 記者陳宛晶／攝影

王彤受余謙的影響，從5年級開始打棒球，一直都是表哥比賽的忠實觀眾，最佩服他控球很好，「是所有投手裡面長最好看的，還會跟我聊天、陪我談心事。」

王彤表示，一直很希望表哥能來看她的比賽，聽到他要來很開心，她今天負責右外野守備，「沒球來時會偷瞄他（余謙），不敢被教練看到。」

余謙 棒球 關懷盃

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