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關懷盃／小球員提問黑歷史 申皓瑋幽默化解：是示範

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
富邦悍將隊外野手申皓瑋。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊外野手申皓瑋。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊外野手申皓瑋出身南投縣千秋國小，近兩年都在關懷盃棒球賽指導母校，接受小朋友各種千奇百怪的提問，包括兩年前發生在中職場上記錯出局數的黑歷史，他幽默化解，「那是我要給你們的課程。」

申皓瑋來自千秋國小，但當時學校原住民人數沒那麼多，不符關懷盃參賽門檻，沒有參與過這項賽事，反倒是自己成為職棒球員後，已經連兩年趁著關懷盃，前進花、東地區，與小學弟們相見歡。

申皓瑋很享受這趟療癒之旅，「他們才是我的偶像，看他們打球很快樂。」他透露，以前部落裡只有自己打棒球，也沒有什麼朋友，「現在看自己部落的人打球，真的很開心。」

申皓瑋笑說，看小球員喊聲、打鬧，就像看到小時候的自己，「我們球季結束後過來，看到他們這樣打球，想到以前打球的快樂，比較深刻的是，小朋友都很可愛，很敢講話，有各種奇奇怪怪的問題。」

他曾在2018年發生記錯出局數、將球丟上觀眾席的窘境，就成為小朋友的提問話題之一，他說：「去年有問我，為什麼要把球丟到觀眾席，我說這是我要給你們的課程，學長自己先錯誤示範給你們看，幾人出局要記得，要專注在球場。」

申皓瑋 棒球 關懷盃

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