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關懷盃／兄弟隊長見馬賽隊長 林智勝實現小球員的夢
宜蘭縣馬賽國小參與關懷盃棒球賽，有越南血統的陳鈺茹擔當起隊長重任，昨天在受訪時提到最喜歡中信兄弟隊林智勝，林智勝聽見了，今天親自現身馬賽國小比賽現場，來個「隊長與隊長」的碰面，他也鼓勵陳鈺茹要繼續喜歡棒球，「我會繼續關注你。」
馬賽國小陣中有「3朵花」，隊長陳鈺茹的外型亮眼，她的媽媽是越南人，會加入球隊，是因為好友蘭昕芮想打棒球，拉著她一起加入球隊，兩人都最喜歡林智勝，期待這次關懷盃能見到他本人。
陳鈺茹的許願成真，林智勝今天來到馬賽國小比賽現場，聽到陳鈺茹是馬賽隊長，向她自我介紹，「你好，我是中信兄弟隊長。」
球星現身，小球員們很瘋狂，圍繞著他要簽名，林智勝也鼓勵小球員，「打棒球就是需要熱情，今天看比賽，大家的熱情依舊在，大家就是繼續練、保持熱情，只要上了場，拿出你的自信，被三振也不沒什麼，想辦法打到球就有機會。」
陳鈺茹今年已經6年級，即將畢業，林智勝也勉勵她，「我希望你可以繼續喜歡棒球，六年級、即將要畢業了，如果你要繼續打棒球，我會持續關注你，你繼續加油。」
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