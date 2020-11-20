關懷盃／兩個強尼戴普來了 王勝偉現身挺哥哥

中信兄弟隊老將王勝偉今天現身卑南國小棒球場，力挺正在新竹五峰國小執教的哥哥王勝榮，兩人碰面先鬥嘴，被說長得很像，還自稱「看起來有兩個強尼戴普嗎？」

王勝榮曾在2007年選秀會獲統一獅隊挑選，他後來診斷出手肘韌帶撕裂，曾猶豫要不要開刀，後來選擇離開職棒圈，轉進三級棒球執教。

談起這段過往，兩人現在都能大方開起玩笑，王勝偉說：「他是因為知道上來（一軍），也會被我打很慘，所以才選擇離開。」王勝榮說：「我是怕他打不到我的球。」

王勝偉透露，兩人在大學時期，曾有兩次對決經驗，「一次打到全壘打牆，一次在捕手手套裡。」王勝榮則曝光弟弟的「黑歷史」，「他以為是全壘打，結果是最遠的一壘安打，還被林華韋校長罵。」

王勝偉近幾年都缺席關懷盃，今年再返台東，事前卻未告訴哥哥，王勝榮說：「我們禮拜天才見面，昨天開幕典禮也見到，他都沒說要來關懷盃。」王勝偉也說，其實兩人感情沒有很好，今天卻起了個大早，出席8點的比賽相挺哥哥，「不來回去會被念啊！說來台東不來看一下。」

王勝偉、王勝榮兩兄弟的神情、語氣都流露出相似感，一言一語之間的打鬧也很有默契，王勝偉說：「大家都說我哥比較」，王勝榮一秒接過「帥」，兩人被說外型相似，王勝偉笑答：「所以是看起來有兩個強尼戴普嗎？」