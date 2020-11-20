關懷盃／非原住民會員報到 游霆崴現身嚇到隊友

關懷盃棒球賽每年吸引許多職棒球員前進花、東，回饋、指導小球員，今年出現一個讓多位球員都很詫異的生面孔，富邦悍將隊外野手申皓瑋笑說，看到隊友游霆崴時，「我嚇了一跳，想說認識他這麼久，都不知道他是原住民。」

原棒協不限於原住民球員入會，仍有部分非原住民球員，但游霆崴的現身還是讓許多球員都嚇了一跳，而他透露，其實是在陳凱倫的邀約下，決定也來體驗看看，「聽他們說很好玩，問我要不要來。」

成功拉到新會員，陳凱倫表示，「真的很感謝他願意來。」他也笑曝邀約游霆崴的原因，「怕他無聊，一直在家帶小孩。」

游霆崴開車載著老婆、小孩，從台中出發來到台東，很多球員看到他現身關懷盃都很關心，「每個人都很驚訝，開會時都在問我怎麼會來，還有問我有沒有繳會費，說有繳就好了。」首次參與的心情也很新鮮，「很放鬆，看小朋友單純快樂的樣子，想到以前的自己。」

他表示，少棒時期都期待出遠門打比賽，小時候就知道有關懷盃，但不知道只有原住民占7成以上的球隊可以參加，還是教練跟他們說，他們不符合參加關懷盃的資格。

游霆崴笑說，此行還有一個目的，「就是想要知道，為什麼我們以前打不贏台東球隊，覺得他們協調性真的都很好，天生就是來運動的，每個都不會差太多。」