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中職／已經沒有時間回頭看 王勝偉秋訓享受「被虐」

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
王勝偉。記者陳宛晶／攝影
王勝偉。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊老將王勝偉今年度過不得志的一季，回顧今年球季，他說自己已經沒有時間再回頭看，「只能去想怎麼把自己的身體狀況調整回來，明年還是要繼續努力。」

兄弟今年游擊有新秀江坤宇卡位，王勝偉整季在一軍只出賽30場，也未進入總冠軍賽28人名單，以36歲的年紀投入秋訓，他透露，「教練是有和我討論課表，但我是說不要影響團隊進行，就照課表走，我也很享受在裡面。」他笑說：「很像回到年輕時被虐待的感覺。」

王勝偉今年只能當總冠軍賽觀眾，他看了每一場比賽，認為激情、感動很多，「總冠軍是大家最終的目標，雖然沒達成，但我真的覺得我們球隊整年的表現很好了。」尤其年輕選手在第一年、第二年打職棒，就有不俗表現，「真的要肯定我們團隊。」

今年在一軍機會不多，王勝偉說：「還是要先肯定我們的年輕人，職棒就是要盡力展現自己的能力，很為他們開心。」對於江坤宇更是直誇，「真的是10個大拇指、給他10個讚。」

王勝偉指出，看到江坤宇今年整季及總冠軍賽的表現，「我真的是有嚇一跳，我和他接觸、聊天的時間很少，知道他話比較少，但這應該也是他專注在比賽中的一個方法吧！」

他也期望江坤宇在中職場上可以有細水長流的好表現，「時間越長，越可以展現出自己的那一面，他還年輕，相對還有很多時間可以展現自己。」

王勝偉 江坤宇 中職

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