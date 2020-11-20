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歷史重現／第一批自由球員 彭政閔差點轉戰興農牛隊

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
不論是「旅外自由球員」，還是「自由球員」的宣告行使，彭政閔都是「先驅」，他也在當年婉拒興農牛挖角，和兄弟簽下5年長約。 聯合報系資料照
不論是「旅外自由球員」，還是「自由球員」的宣告行使，彭政閔都是「先驅」，他也在當年婉拒興農牛挖角，和兄弟簽下5年長約。 聯合報系資料照

中華職棒在2009年通過「自由球員」辦法，隔年開始實施，不論是「旅外自由球員」，還是「自由球員」的宣告行使，彭政閔都是「先驅」，甚至差一點改披「興農牛」戰袍。

中職討論自由球員制度（Free Agency，簡稱FA）多年，2006年12月因為日本職棒開始實施「亞洲選手權」、禮貌性到台灣拜會，聯盟才開始認真研究相關制度。

2007年元月初，中職召開領隊會議討論FA，當時的會長趙守博說，「已經一讀通過，尚須二讀（常務理事）確認」；但這一等，就等了兩年。

2009年12月23日，中職常務理事會議通過自由球員制度，確定2010年起實施，球員年資起算基準為2003年，滿6年即可旅外、滿9年取得自由球員身份。

2010年季後，中職公布符合「旅外FA」條件的51人名單，彭政閔率先遞交意願書，成為台灣史上首位行使「旅外FA」權利的球員。

在「恰恰」之後，林智勝（La New熊隊）、潘威倫（統一獅隊）、陽建福（興農牛隊）相繼宣告行使「旅外FA」，4隊都有球星在歷史留名。

當年盛傳日職巨人隊看中彭政閔，但他並未證實，僅說：「確實有經紀人在幫我談（旅外），或許機會不大，但這個動作總是突破，不管最後成不成功，這是身為球員的權利。」

史上第一次的「旅外FA」很熱鬧，韓職對潘威倫有興趣，林智勝也接受美職光芒、雙城、老虎、印地安人、運動家、海盜等隊測試，但都因轉隊費過高（嘟嘟1530萬元、大師兄1050萬元），無疾而終。

2011年10月，中職首度出現年資滿9年、名符其實的「自由球員」，除了彭政閔之外，另有兄弟象隊李風華、葉君璋、牛隊陽建福、鄭兆行、統一獅隊張泰山、高建三符合資格。

陽建福率先宣告行使，彭政閔跟進後引發騷動，牛隊除了願意支付1575萬元轉隊費，也提出月薪60萬元、3年複數約、合計2160萬元的爭取條件。

牛隊不但和彭政閔碰面，並邀請他造訪球隊、了解環境，象隊不想放走精神領袖，展開搶人大戰。

一個月後，彭政閔以自由球員的身分，和老東家簽下5年長約（附帶5年教練約），最高總值3628萬元、最少3060萬元，創下中職紀錄，也是隊史首位簽複數年約的球員

象隊開出新合約後，彭政閔只考慮3、4天就同意留下，他當時只希望有長約保障，且說：「我想告訴球迷，他們的聲音，我聽到了。」

而史上第一位宣告「FA」的陽建福，在遞出申請書後說：「這是中職的第1次，我希望自己能參與其中，象徵意義比實質收穫更重要。」

牛隊在2011年季後，以最少1080萬元（基本月薪30萬元），最高1200萬元的3年複數年合約，留下「阿福」。

彭政閔 自由球員 中職

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