中職／張志豪宣告行使FA 7人成自由球員創紀錄

中華職棒本季自由球員申請日今天截止，中信兄弟隊張志豪、周思齊完成程序，宣告行使自由球員（Free Agent、簡稱FA）權利，今年季後共有7人成為自由球員，創史上最多人數紀錄，獅隊3人也締造單隊紀錄。

中華職棒今年有24人符合自由球員資格，今天下午4點是球隊跟聯盟通知FA球員的截止時間。

富邦悍將隊林宥穎在17日宣告行使自由球員權利，賴鴻誠則是在隔天跟進，中信兄弟隊周思齊也在18日表達行使權利的意願，聯盟今天已公告。

周思齊生涯第2次行使自由球員權利，他曾在2013年季後宣告FA，這次再度使用，主要考量是可以減少球團18人保護名單的額度，他說：「想不到不行使的理由。」

統一獅隊今年有7人符合自由球員資格（潘威倫、潘武雄為複數年約），陳鏞基、傅于剛、王鏡銘在19日提出行使FA申請。

中職自2010年起實施自由球員制度，今年之前僅有8人（9次）行使過權利，彭政閔在2011、2016年兩度宣告FA，最後都留在原隊。

2015年林智勝（Lamigo桃猿隊）、鄭達鴻（義大犀牛隊）則是自由球員制度實施至今，成功轉隊（中信兄弟隊）的球員。

過去另有陽建福（2011年、興農牛隊）、周思齊（2013年、兄弟象隊）、張建銘（2014年、義大犀牛隊）、陳金鋒（2015年、Lamigo桃猿隊）及王勝偉（2016年中信兄弟隊）宣告行使FA。

在本季之前，2015、16年都有單隊兩人行使自由球員權利，是單隊最多紀錄，單季最多則是2015年的3人。