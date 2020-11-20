中職／不是不愛了 張志豪成FA不設限一定走或一定留

中信兄弟隊張志豪年資滿11年，才首度行使自由球員權利，選擇在今年提出，他透過經紀人吐露考量，「他也會擔心外界眼光、球隊眼光、覺得他不愛球隊了。」今年在總冠軍賽前兩周，球團就曾與他討論過自由球員，向他表達尊重、正面的態度，掃除張志豪的擔憂，而他對於下一步，也不設限一定走或一定留。

中職今年自由市場熱絡，張志豪也確定投奔自由，他在這段時間將合約事情全權交給經紀公司處理，為何在今年行使權利？他所屬的經紀公司秉初經紀人林世民表示，過去對制度有擔心和疑惑，「他也會擔心外界眼光、球隊眼光、覺得他不愛球隊了，這在台灣不常出現，有額外的困擾，他的目標是總冠軍，並沒有想太多。」

今年改變心意的關鍵，在於兄弟在總冠軍賽前兩周，就曾與張志豪聊過，林世民表示，「球團對於執行很正面、尊重，也平常心看待，他覺得擔心的不見了，時候到了要去做了，不愛球隊、奇怪眼光等，在球團善意對待下消失了。」

他坦言，張志豪近幾年做了很多改變，也想了解自己現在的身價，「球員身價就是來自於市場，FA制度一部分也是透過這制度，找到選手價值，正常化球員市場流通，各隊補強是選手的權益。」

張志豪對於下一步，沒有設限一定走或一定留，但也說了他確實還有不甘心，「雖然以前拿過總冠軍，但那時還很菜，菜到沒有概念，沒有特別感受，不是主要帶領球隊的人，對比賽感受度越高後卻都沒有機會，他很不甘心、遺憾。」