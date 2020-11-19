關懷盃／現身開幕典禮 賴清德見傳奇球星如見偶像

第27屆原棒協關懷盃棒球邀請賽今天在台東開打，來自全國各地共49支原鄉部落的少棒、青少棒隊伍，齊聚台東縣立體育場盛大開幕，由原棒協理事長林智勝率領會員們出席，為這場棒球嘉年華揭開序幕，副總統賴清德也成為神秘嘉賓，陪伴全體小球員快樂「原」夢。

每年都會在花東地區輪流舉行的原棒協關懷盃今年落腳台東，作為家鄉地主的林智勝邀請超過30位職棒球員，齊聚參與回饋的行列，剛動完腳踝手術的他雖然穿著護具，仍披上正式西裝在現場歡迎各位嘉賓，包含副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、文化部長李永得以及台東縣長饒慶鈴都現身出席。

關懷盃是現今台灣最悠久的基層棒球賽事，而且不以輸贏為參賽目的，強調讓原鄉的小球員快樂打球，職棒球員返鄉指導和傳承，林智勝指出，只有這賽事會有職棒球員無償參加，「讓小朋友知道，我們也是從這裡出來的，未來長大後，有能力接過我們的棒子，這才是最大的意義。」

賴清德在開幕典禮上致詞勉勵參賽選手，還笑說現場看到許多以前的職棒偶像，包含至今仍被譽為中日龍史上最佳洋投的原棒協顧問郭源治先生，原棒協創始會員陳義信、吳俊達也都是傳奇球星，直呼：「以前我們都看他們打球為國爭光。」

開幕典禮呈現濃厚的原住民風，除了有長老祈福以求比賽順利外，去年少棒冠軍的三星國小也帶來原住民歌舞，林智勝千金所屬的蘋果家族舞團也表演多首勁歌舞曲，就連職棒球員們都加入舞台，邀請賴清德等嘉賓，牽起小球員的手一起跳大會舞，現場流露不分族群和身分的和樂氣氛。

原住民流行音樂天后「阿妹」張惠妹的親妹妹Saya壓軸演唱「姐妹」等歌曲，並代表阿妹贈送給參賽的小朋友禮物，每位少棒球員都拿到一只新棒球手套，青少棒球員則獲得每人一個球袋，讓拿到驚喜禮物的小球員喜出望外，不少人直接開封拿給現場的職棒球員簽名。