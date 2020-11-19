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關懷盃／領到球衣就緊張 桃源國小有小小兵出征

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
桃源國小3年級的胡子宥和4年級的潘柏愷，第一次打比賽。記者陳宛晶／攝影
桃源國小3年級的胡子宥和4年級的潘柏愷，第一次打比賽。記者陳宛晶／攝影

桃源國小出征關懷盃棒球賽，陣中球員出賽經驗很稚嫩，3年級的胡子宥和4年級的潘柏愷甚至還是第一次比賽，胡子宥從昨天領到球衣就開始緊張。桃源國小臨近紅葉國小，總教練余建忠期待有一天能與紅葉來場友誼賽，「但現在還不敢想啦！」

桃源少棒成立40多年，學生多來自布農族，這次13位參賽球員中，僅有一位阿美族，其他都是布農族，也因全校5年級學生皆為女生，雖然教練試圖為球隊招攬新兵，但小女生意願不高，使得球員陣容有斷層，這次帶領不少3、4年級的「小小兵」出賽。

余建忠指出，這批球員斷在5年級，球員比賽經驗不足，有5個人是暑假才開始練，這次來打關懷盃，「希望讓他們知道怎麼比賽，還有場上的禮貌。」由於學校鄰近紅葉國小，他也期許有一天，孩子們可以成長到可以和紅葉進行友誼賽的程度。

帶領一批經驗比較不足的小球員，余建忠笑說，唯一的6年級生、隊長王承佑比較辛苦，「他的好勝心比較強，有時候會覺得學弟很討厭。」打回全隊第一分的王承佑也覺得，「學弟不好帶。」

第一次出賽的胡子宥，不到130公分的身高，站上賽場超可愛，場邊教練對他大喊「不要揮壞球」提醒，他還是連揮了3個空棒被三振。

為何開始打棒球，胡子宥的回答很童真，「因為一些教練一直叫我打棒球。」這是他的比賽初體驗，昨天剛領到的球衣還乾淨的發亮，人生第一個打席吞下三振，但他說：「我有打過安打！」倒是教練幫忙爆料，他從領到球衣就開始緊張。

棒球 關懷盃

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