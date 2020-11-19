關懷盃／三民國小有混血王子 最愛兄弟捕手高宇杰

台東縣三民國小參與關懷盃棒球賽，陣中金髮碧眼的「洋將」很搶眼，黃宥鈞的媽媽是台灣人、爸爸是加拿大人，沒蹲捕過的他，說起最喜歡的球員，答案卻令人很意外，「最喜歡高宇杰，交作業還寫過他的資料。」

黃宥鈞因為獨特的外型在隊上很醒目，教練陳誌祥提到這位子弟兵今天的表現，「他太久沒比賽了，一開始有點緊張，今天當投手還砸到3個人。」

陳誌祥透露，黃宥鈞從今年開始在家自學，只有練球時才會來學校，他也是第一次遇到這種案例，「他的爸爸希望他學習獨立，比較強調生活技能，有時會在家裡幫忙種菜、養雞，像是小農夫一樣。」黃宥鈞說自己會種的菜很多，「種類很多，數不清，辣椒比較難種。」

黃宥鈞在三年級轉學到三民國小，開啟棒球路，相比投球，他說：「更喜歡打擊，因為可以打很遠。」對於今天投球表現也直呼不滿意，「太久沒丟了，手沒有熱開。」

黃宥鈞最喜歡的球員是兄弟捕手高宇杰，雖然人生中還沒當過捕手出賽，但他希望有一天可以和偶像看齊，也能在場上蹲捕看看。