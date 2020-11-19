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中職／獅隊三人提FA 據規章仍可全簽回
中華職棒今天公告，統一獅隊陳鏞基、王鏡銘及傅于剛行使自由球員（FA）權利，也是史上第一次單隊3人宣告FA，聯盟規章規定，年度FA申請人數若在8人以下，任何球團最多只能簽下2人，不過定義上不含原球團，獅隊仍可全數簽回。
過去中職單季單隊最多僅2人同時申請FA，今年首次出現3人，然而中職規章中的自由球員辦法中，提到人數限制，「該年度行使自由球員權利之選手在8名（含）以下者，則任何球團不得與超過2名以上之行使自由球員權利之選手締造契約。」
此條款在網路上引起討論，聯盟今天也解釋，「任何球團」在訂立條款時的認知中，是不包含原球團，此條款的精神在於，避免其他球團吸收太多自由球員，而做出限制。
這也代表，獅隊今年雖然已有3人提出自由球員申請，即使最終聯盟申請FA的總數在8人以下，也可全數簽回。
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