快訊

男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／周思齊、陳鏞基技術性FA 高國慶：留人是有風險

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
統一獅陳鏞基（左）與高國慶。 報系資料照
統一獅陳鏞基（左）與高國慶。 報系資料照

統一獅隊老將陳鏞基提出行使自由球員權利，背後有想要保護學弟的體貼，高國慶對於隊上已有3人成為自由球員，認為不意外，但也說風險還是存在，「陳鏞基還可以打5、6年欸，放出來還是有風險啦！」

總冠軍賽落幕後，陳鏞基曾表態不會行使自由球員權利，但今年多了味全龍隊擴編選秀，可從各隊18人名單之外挑人，行使自由球員權利有了操作空間，各隊有機會不占名單留人，空出額度保護其他選手，陳鏞基在評估後也決定「反悔」，提出自由球員申請。

獅隊過往不曾有過自由球員，今年一產就是3人，高國慶說：「不會意外，因為我們隊上中生代有實力的人很多。」

但對於周思齊、陳鏞基這類「技術性FA」，高國慶指出存在風險，「味全簽FA不用給母隊750萬元，只要給球員薪水就好，簽下思齊，他還可以打4年，簽鏞基，他還可以打5、6年，花下去會執得欸，味全就缺一個資深領袖啊！」高國慶說：「我是認為不能做這個賭注啦！公司還是要想辦法留下鏞基。」

自由球員 陳鏞基 高國慶

延伸閱讀

中職／獅隊3人成自由球員 陳鏞基考量保護學弟

中職／是否行使自由球員 高國慶要等周五靈光乍現

中職／不只周思齊 林宥穎、賴鴻誠也成自由球員

中職／確定行使自由球員 周思齊：保護人數可多一個

相關新聞

中職／獅隊3人成自由球員 陳鏞基考量保護學弟

統一獅隊確定有三名球員申請成為自由球員，人選為陳鏞基、傅于剛、王鏡銘，加上日前已確定行使的富邦悍將隊林宥穎、賴鴻誠，同時...

中職／6人要當自由球員 張志豪可能是下一位

中華職棒今年冬天很熱鬧，目前已有5名球員正式提出申請成為自由球員，中信兄弟隊周思齊也有意願，只待流程跑完，而隊友張志豪則...

中職／猿隊尚無人提出FA申請 20日最後期限再確認

中華職棒自由球員權利行使將在20日截止，富邦悍將、中信兄弟、統一獅隊都有球員行使，樂天桃猿隊則尚未有人提出，領隊劉玠廷表...

日職／日本大賽40人名單公布 陽岱鋼入列巨人軍

爭取「日本一」的ㄖ日本大賽將在21日開打，由軟銀隊對上巨人隊，今天兩隊公布40人名單，巨人隊台將陽岱鋼也入列，不過每場賽...

中職／是否行使自由球員 高國慶要等周五靈光乍現

統一獅隊陳鏞基、傅于剛、王鏡銘行使自由球員權利，另一名也具資格的42歲「大學長」高國慶，則是目前尚未作出決定，「我要再思...

關懷盃／三民國小有混血王子 最愛兄弟捕手高宇杰

台東縣三民國小參與關懷盃棒球賽，陣中金髮碧眼的「洋將」很搶眼，黃宥鈞的媽媽是台灣人、爸爸是加拿大人，沒蹲捕過的他，說起最...

中職／獅隊三人提FA 據規章仍可全簽回

中華職棒今天公告，統一獅隊陳鏞基、王鏡銘及傅于剛行使自由球員（FA）權利，也是史上第一次單隊3人宣告FA，聯盟規章規定，...

中職／周思齊、陳鏞基技術性FA 高國慶：留人是有風險

統一獅隊老將陳鏞基提出行使自由球員權利，背後有想要保護學弟的體貼，高國慶對於隊上已有3人成為自由球員，認為不意外，但也說...

中職／開刀告別骨刺 陳俊秀直呼「現在好舒服」

樂天桃猿隊陳俊秀今年因手肘骨刺，影響場上表現，球季結束後動刀根治問題，他已在10月31日開刀，「開完後好多了，現在好舒服...

第27屆關懷盃台東開打 副總統賴清德主持

第27屆的關懷盃棒球賽，今天起一連4天在台東正式開打，共49支隊伍參賽，開幕式副總統賴清德受邀主持。他表示，未來政府會結...

中職／是否行使自由球員權利 張志豪周五才揭曉

中信兄弟隊張志豪符合自由球員資格，是否行使，還要多等一天才有答案，張志豪今天出席關懷盃開幕儀式，他表示，「我有跟經紀人講...

中職／兄弟爭冠失利 林智勝：輸掉球賽、不是輸掉人生

關懷盃棒球賽今天在台東開打，原棒協理事長林智勝的腳踝韌帶在29日開刀，今天穿上護具來到現場，他自嘲：「鋼鐵人的腳」。談到...

熱門新聞

NBA／2020年選秀會全名單 灰狼挑愛德華當狀元

NBA／格林3日內又換東家 76人出清霍福特省驚人支出

NBA／與雷霆達成交易協議 灰狼迎回舊將魯比歐

NBA／憂是阿基里斯腱重傷 湯普森明日接受MRI檢查

NBA／哈登拒5千萬美元年薪 拓荒者麥凱倫驚呆了

NBA／湯普森傳右小腿受傷 美媒喊不妙、詹皇即刻祝福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。