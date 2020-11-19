中職／周思齊、陳鏞基技術性FA 高國慶：留人是有風險

統一獅隊老將陳鏞基提出行使自由球員權利，背後有想要保護學弟的體貼，高國慶對於隊上已有3人成為自由球員，認為不意外，但也說風險還是存在，「陳鏞基還可以打5、6年欸，放出來還是有風險啦！」

總冠軍賽落幕後，陳鏞基曾表態不會行使自由球員權利，但今年多了味全龍隊擴編選秀，可從各隊18人名單之外挑人，行使自由球員權利有了操作空間，各隊有機會不占名單留人，空出額度保護其他選手，陳鏞基在評估後也決定「反悔」，提出自由球員申請。

獅隊過往不曾有過自由球員，今年一產就是3人，高國慶說：「不會意外，因為我們隊上中生代有實力的人很多。」

但對於周思齊、陳鏞基這類「技術性FA」，高國慶指出存在風險，「味全簽FA不用給母隊750萬元，只要給球員薪水就好，簽下思齊，他還可以打4年，簽鏞基，他還可以打5、6年，花下去會執得欸，味全就缺一個資深領袖啊！」高國慶說：「我是認為不能做這個賭注啦！公司還是要想辦法留下鏞基。」