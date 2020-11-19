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中職／6人要當自由球員 張志豪可能是下一位
中華職棒今年冬天很熱鬧，目前已有5名球員正式提出申請成為自由球員，中信兄弟隊周思齊也有意願，只待流程跑完，而隊友張志豪則是下一位最有可能跟進的人選。
富邦悍將隊林宥穎在17日宣告成為自由球員，是今年最早的一人，同隊的賴鴻誠在隔天跟進，今天統一獅隊陳鏞基、傅于剛、王鏡銘也宣布行使自由球員權利，周思齊則是在18日表明意願，仍在等最後程序。
今年24名符合自由球員資格的球員中，扣掉具有複數年合約者，有19人可行使，目前已申請加上有意願的共有6人，張志豪可能成為第7人。
張志豪今年打擊率2成98，是近三年來最高，敲出27轟則突破個人生涯紀錄，若成為自由球員，對其他球團有不小吸引力，不過最大難題仍是轉隊費，以張志豪今年年薪672萬元來說，新球團最多要給予原球團840萬元的補償金。
中職自2011年開始，累積共有8人（9次）行使自由球員權利，過去3年無人行使，今年一口氣爆增，1年就接近過去9年累積總人數。
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