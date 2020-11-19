中職／開刀告別骨刺 陳俊秀直呼「現在好舒服」

樂天桃猿隊陳俊秀今年因手肘骨刺，影響場上表現，球季結束後動刀根治問題，他已在10月31日開刀，「開完後好多了，現在好舒服喔！」

陳俊秀今年季中陸續出現傷情，加上一直都有的手肘骨刺問題，讓他今年出賽97場，繳出106支安打、54分打點、12轟，都是他自2015年完整球季以來的最差成績。

骨刺問題向來可大可小，陳俊秀過去透過治療、伸展，將疼痛控制在可繼續出賽的程度，但今年成績已明顯受到影響，加上球隊未進總冠軍賽，球季提早落幕，都讓他決定要動刀解決老問題。

陳俊秀過去以拖待變面對骨刺問題，遲遲未去動刀，他說：「還是會怕開完後要多久會好，會考慮比較多。」

今年終於願意乖乖去開刀，陳俊秀指出，「後來痛的頻率越來越高，成績也有被影響到，而且今年也提早休息，想說趕快開一開，最起碼這幾年還不會再遇到這個問題。」

陳俊秀已逐步恢復練習，「還不到正常練習的程度，但一些基本訓練、重量都可以做。」