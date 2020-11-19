中職／獅隊3人成自由球員 陳鏞基考量保護學弟

統一獅隊確定有三名球員申請成為自由球員，人選為陳鏞基、傅于剛、王鏡銘，加上日前已確定行使的富邦悍將隊林宥穎、賴鴻誠，同時打破單季、單隊最多人行使自由球員權利的紀錄。

獅隊今年共有7人符合自由球員資格，扣掉有複數年合約的潘威倫、潘武雄，5人中有3人正式提出成為自由球員，聯盟今天公告，陳鏞基、傅于剛、王鏡銘在今日提出行使自由球員權利。

陳鏞基日前曾表態享受在獅隊的時光、無意成為自由球員，不過今天卻成為自由球員，原因也是為了今年因應擴編選秀要提出的18人保護名單。

獅隊領隊蘇泰安表示，這項決定是陳鏞基主動跟球團提出，「他認為，如果自己成為自由球員可以保護其他年輕球員，就願意提出申請，球隊也尊重他的意願。」至於王鏡銘、傅于剛則是個人權利，「沒有一一詢問，但他們想要行使的話也是尊重。」

陳鏞基宣告成為自由球員後，味全龍隊雖無法透過擴編選秀選擇，但其他球隊都可自由接觸招攬，蘇泰安表示：「鏞基今年的整體表現有目共睹，凝聚球隊士氣，球隊這邊會想辦法留下來。」

中職過去共有8人（9人次）提出自由球員申請，單年度最多是2015年的3人，陳金鋒、林智勝以及鄭達鴻，單隊最多則是2人，今年加上獅隊3人，至少有5人、單隊3人提出打破這兩項紀錄。