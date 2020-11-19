快訊

台灣第一位抽象畫家莊世和辭世 享耆壽98歲

如何安全完成登山行程？「一日畢羊縱走」山難省思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊3人成自由球員 陳鏞基考量保護學弟

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
陳鏞基。 報系資料照
陳鏞基。 報系資料照

統一獅隊確定有三名球員申請成為自由球員，人選為陳鏞基傅于剛、王鏡銘，加上日前已確定行使的富邦悍將隊林宥穎、賴鴻誠，同時打破單季、單隊最多人行使自由球員權利的紀錄。

獅隊今年共有7人符合自由球員資格，扣掉有複數年合約的潘威倫、潘武雄，5人中有3人正式提出成為自由球員，聯盟今天公告，陳鏞基、傅于剛、王鏡銘在今日提出行使自由球員權利。

陳鏞基日前曾表態享受在獅隊的時光、無意成為自由球員，不過今天卻成為自由球員，原因也是為了今年因應擴編選秀要提出的18人保護名單。

獅隊領隊蘇泰安表示，這項決定是陳鏞基主動跟球團提出，「他認為，如果自己成為自由球員可以保護其他年輕球員，就願意提出申請，球隊也尊重他的意願。」至於王鏡銘、傅于剛則是個人權利，「沒有一一詢問，但他們想要行使的話也是尊重。」

陳鏞基宣告成為自由球員後，味全龍隊雖無法透過擴編選秀選擇，但其他球隊都可自由接觸招攬，蘇泰安表示：「鏞基今年的整體表現有目共睹，凝聚球隊士氣，球隊這邊會想辦法留下來。」

中職過去共有8人（9人次）提出自由球員申請，單年度最多是2015年的3人，陳金鋒、林智勝以及鄭達鴻，單隊最多則是2人，今年加上獅隊3人，至少有5人、單隊3人提出打破這兩項紀錄。

自由球員 陳鏞基 傅于剛

延伸閱讀

中職／是否行使自由球員 高國慶要等周五靈光乍現

中職／獅隊2至3人行使自由球員 今年FA人數破紀錄

中職／不只周思齊 林宥穎、賴鴻誠也成自由球員

中職／陳鏞基不當自由球員 「享受在統一的每一刻」

相關新聞

中職／獅隊3人成自由球員 陳鏞基考量保護學弟

統一獅隊確定有三名球員申請成為自由球員，人選為陳鏞基、傅于剛、王鏡銘，加上日前已確定行使的富邦悍將隊林宥穎、賴鴻誠，同時...

中職／是否行使自由球員 高國慶要等周五靈光乍現

統一獅隊陳鏞基、傅于剛、王鏡銘行使自由球員權利，另一名也具資格的42歲「大學長」高國慶，則是目前尚未作出決定，「我要再思...

中職／是否行使自由球員權利 張志豪周五才揭曉

中信兄弟隊張志豪符合自由球員資格，是否行使，還要多等一天才有答案，張志豪今天出席關懷盃開幕儀式，他表示，「我有跟經紀人講...

中職／猿隊尚無人提出FA申請 20日最後期限再確認

中華職棒自由球員權利行使將在20日截止，富邦悍將、中信兄弟、統一獅隊都有球員行使，樂天桃猿隊則尚未有人提出，領隊劉玠廷表...

日職／日本大賽40人名單公布 陽岱鋼入列巨人軍

爭取「日本一」的ㄖ日本大賽將在21日開打，由軟銀隊對上巨人隊，今天兩隊公布40人名單，巨人隊台將陽岱鋼也入列，不過每場賽...

中職／兄弟爭冠失利 林智勝：輸掉球賽、不是輸掉人生

關懷盃棒球賽今天在台東開打，原棒協理事長林智勝的腳踝韌帶在29日開刀，今天穿上護具來到現場，他自嘲：「鋼鐵人的腳」。談到...

關懷盃／馬賽國小有越南隊長 雙姝約定國中也要當隊友

宜蘭縣馬賽國小今年參與關懷盃棒球賽，陣中有「3朵花」陳鈺茹、蘭昕芮、王若臻，打擊能力頗佳的陳鈺茹擔當起隊長重任，期望有一...

中職／開刀告別骨刺 陳俊秀直呼「現在好舒服」

樂天桃猿隊陳俊秀今年因手肘骨刺，影響場上表現，球季結束後動刀根治問題，他已在10月31日開刀，「開完後好多了，現在好舒服...

第27屆關懷盃台東開打 副總統賴清德主持

第27屆的關懷盃棒球賽，今天起一連4天在台東正式開打，共49支隊伍參賽，開幕式副總統賴清德受邀主持。他表示，未來政府會結...

中職／獅隊2至3人行使自由球員 今年FA人數破紀錄

統一獅隊今年預計至少2人要提出自由球員（FA，Free Agent）申請，加上目前已遞件的富邦悍將隊林宥穎、賴鴻誠，以及...

日職／期待新球季 陳偉殷感謝羅德補上空白一年

台灣左投陳偉殷今年受到新冠肺炎疫情影響，繞了地球一圈，最後回到職棒起點的日本，在羅德隊延續個人連續球季出賽，陳偉殷今天也...

中信盃／恆春國中出奇兵奪冠 隊史參賽以來最佳成績

第7屆中信盃全國棒球錦標賽青少棒組冠軍昨天出爐，屏東縣恆春國中許子安在最後一戰展現攻擊火力，幫助球隊以8：2擊敗新竹縣關...

熱門新聞

NBA／2020年選秀會全名單 灰狼挑愛德華當狀元

NBA／格林3日內又換東家 76人出清霍福特省驚人支出

NBA／與雷霆達成交易協議 灰狼迎回舊將魯比歐

NBA／憂是阿基里斯腱重傷 湯普森明日接受MRI檢查

NBA／湯普森傳右小腿受傷 美媒喊不妙、詹皇即刻祝福

NBA／哈登拒年薪5千萬美元 拓荒者麥凱倫驚呆了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。