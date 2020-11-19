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中職／是否行使自由球員 高國慶要等周五靈光乍現

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
高國慶。記者陳宛晶／攝影
高國慶。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊陳鏞基、傅于剛、王鏡銘行使自由球員權利，另一名也具資格的42歲「大學長」高國慶，則是目前尚未作出決定，「我要再思考一下，或許明天會突然靈光乍現。」

中職今年自由市場熱絡，獅隊出現隊史第一次有人提出行使自由球員權利，且一次就是複數，陳鏞基、傅于剛、王鏡銘都成為自由球員。

高國慶今天出席關懷盃開幕儀式，被問到是否有意提出申請，他表示尚未做出決定，要考慮的點也很現實，「我這年紀還有沒有人要。」

儘管今年存在所謂的「技術性FA」，可不占18人名單確保留隊，但高國慶坦言沒考慮到那些，「我有提、沒提都沒差，（味全龍）都不可要我啊！我42歲了欸！」他坦言，「我還能不能打，他們的評估和我的想法會不一樣。」

高國慶表示，目前尚未作出最終決定，或許明天老天會給答案，「說不定明天醒來，覺得提出來也不錯，就看明天的靈光乍現。」

獅隊今年有潘威倫、王鏡銘、林其緯、傅于剛、高國慶、陳鏞基、潘武雄符合自由球員資格，潘武雄、潘威倫二人都是複數年合約，剩下5人裡，已有3人確定行使自由球員權利，僅剩高國慶與林其緯。

高國慶 自由球員 陳鏞基

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