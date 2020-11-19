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第27屆關懷盃台東開打 副總統賴清德主持
第27屆的關懷盃棒球賽，今天起一連4天在台東正式開打，共49支隊伍參賽，開幕式副總統賴清德受邀主持。他表示，未來政府會結合民間企業對於棒球選手的出路、就業及就學等，給予協助。
賴清德說，棒球是台灣的國球，職棒選手裡有50%是原住民球員，30%來自花東，換句話說棒球成為國球，原住民球員貢獻非常大，很感謝棒球英雄前輩，願意辦理關懷盃，給年輕選手夢想。
關懷盃開幕式，國內現任、前任棒球大咖聚集一堂，包括原棒協理事長、中信兄弟野手林智勝，前兄弟象假日飛刀手陳義信，日本職棒最強洋投郭源治及前味全龍打虎英雄陽介仁等人與會。
林智勝因為左腳踝韌帶斷裂，經過治療重建後，今天出席關懷盃還包裹著，他表示最快也要下半季才能復出，至於是否與中信兄弟續約，目前先以把傷養好為優先。
關懷盃是國內少數專門為原住民舉辦的棒球賽事，源起於1994年，由18名東部地區職棒球員為回饋家鄉，以舉辦比賽方式，為花東家鄉下一代棒球小選手提供舞台，並傳承技術與經驗。
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