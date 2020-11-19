中職／是否行使自由球員權利 張志豪周五才揭曉

中信兄弟隊張志豪符合自由球員資格，是否行使，還要多等一天才有答案，張志豪今天出席關懷盃開幕儀式，他表示，「我有跟經紀人講好，我的所有事情，不管是合約或談薪，都交給他處理。」他的所屬經紀公司表示，將在明天做出決定，再向大家報告。

張志豪已是二度符合自由球員資格，前次並未提出申請，這次再度符合，依然備受矚目。

張志豪表示，自己現在專心養傷和陪伴家人，沒有思考這些事情，全權交給經紀人，「我所有的事情都很放心交給經紀人，去問他就好了。」

張志豪今年月薪56萬元，本季共為兄弟出賽107場，繳出打擊率2成98、110支安打、27轟，也成為史上第一位連4季都完成20轟以上的打者，球季最終戰正好達陣生涯150轟。

張志豪因傷勢影響總冠軍賽表現，他透露目前大約恢復一半，再談總冠軍賽失利的遺憾，他選擇向前看，「明年一定會好好努力。」

張志豪已是關懷盃的常客，他表示，「我自己是原住民，關懷盃就是回饋基層，我幾乎每年都會來參加。」他回憶小時候參加比賽，沒有很好的球具，連球鞋都是穿學長、姐留下來的，出去比賽也因為沒有經費，很多人擠一台車，知道東部少棒球隊出去的辛苦，他也因此曾自掏腰包捐球鞋回饋母校。