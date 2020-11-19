中職／兄弟爭冠失利 林智勝：輸掉球賽、不是輸掉人生

關懷盃棒球賽今天在台東開打，原棒協理事長林智勝的腳踝韌帶在29日開刀，今天穿上護具來到現場，他自嘲：「鋼鐵人的腳」。談到日前中信兄弟隊在總冠軍賽花光3勝1敗優勢，他表示，「大家都盡力了，但棒球就是這樣。」他也引用統一獅隊總教練林岳平的話，鼓勵隊友，「只是輸掉勝負，不是輸掉人生。」

林智勝在10月初因跑壘扭傷腳踝，進行手術，復健時間約半年，預計明年4月歸隊，他也因此錯過總冠軍賽，只能當觀眾，看著兄弟又一次爭冠失利。

林智勝說：「我也有看比賽，不是因為少了誰所以輸，大家都盡力了。」他坦言，「拿到3勝1敗，大家都覺得我們要冠軍了，但棒球就是這樣，就像大餅前輩說的，只是輸掉球賽，不是輸掉人生。」

他的腳踝在29日動刀，一個禮拜後展開復健，今天跛著腳來到開幕儀式現場，他笑說：「坐輪椅也要來。」他對於歸期不想心急，「還是要等到一切正常為主，硬撐對我沒好處，拿出來的表現也會讓球迷失望。」

林智勝今年已證實不會行使自由球員資格，看待今年自由市場熱絡，他說：「這是球員的權益，就像賴鴻誠說的，也是試試看水溫，職業球員的決定在於自己，既然有這個能力，就去試試看。」

他日前因臉書動態回顧發文，「下台一鞠躬，辛苦你們了，謝謝」，引發球迷熱議，他也再次澄清，「只是回顧，今年球季結束了，有些感觸。」