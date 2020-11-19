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日職／日本大賽40人名單公布 陽岱鋼入列巨人軍

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼。報系資料照
陽岱鋼。報系資料照

爭取「日本一」的ㄖ日本大賽將在21日開打，由軟銀隊對上巨人隊，今天兩隊公布40人名單，巨人隊台將陽岱鋼也入列，不過每場賽事只能登錄26人。

陽岱鋼今年在一軍出賽38場，打擊率2成38，有1轟、6分打點，今年球季中一度被下放二軍，不過在11月初回到一軍，11月初賽8場，15打數敲出4安，打擊率2成67。

巨人隊一共帶了17名投手、23名野手，捕手小林誠司因為10月時在二軍出賽時食指骨折，未列入40人名單，另外洋砲帕拉（Gerardo Parra）為了治療右膝傷勢返回美國，洋投梅西迪斯（C.C. Mercedes）則進行左手肘手術，也未帶進名單。

軟銀隊則是帶19名投手、21名野手，其中先發投手東浜巨因右肩不適未入列，另外游擊手今宮健太、捕手高谷裕亮，季後將離隊的内川聖一也都不在40人名單中。

巨人 軟銀 陽岱鋼

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