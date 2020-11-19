中職／獅隊2至3人行使自由球員 今年FA人數破紀錄

統一獅隊今年預計至少2人要提出自由球員（FA，Free Agent）申請，加上目前已遞件的富邦悍將隊林宥穎、賴鴻誠，以及即將提出申請的中信兄弟隊周思齊，今年將是史上單年度最多人行使自由球員權利的一次。

獅隊領隊蘇泰安今日透露，陣中已有2到3位球員提出自由球員申請，總數則要到明天截止期限前才會確定，至於有哪些球員，明天等聯盟公告就會知道。

獅隊今年有潘威倫、王鏡銘、林其緯、傅于剛，高國慶、陳鏞基、潘武雄符合自由球員資格，其中潘威倫及潘武雄仍有複數年合約在身，確定無法行使。

中職過去共有8人（9人次）提出自由球員申請，其中並無獅隊球員，今年是破天荒頭一遭，而單年度最多是2015年的三人，今年至少5人起跳，也創新高。