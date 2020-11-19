關懷盃／馬賽國小有越南隊長 雙姝約定國中也要當隊友

宜蘭縣馬賽國小今年參與關懷盃棒球賽，陣中有「3朵花」陳鈺茹、蘭昕芮、王若臻，打擊能力頗佳的陳鈺茹擔當起隊長重任，期望有一天能在場上敲出全壘打，「力氣不夠大，還要再加油。」她與好友蘭昕芮已經約定好，要一起到北投國中繼續打球。

馬賽國小是蘇澳鎮北邊的學校，球隊重組邁入第12年，目前有18人，但6年級只有3人，其中2人就是陳鈺茹與蘭昕芮這對死黨。

陳鈺茹外型亮眼，她的媽媽是越南人，會加入球隊，是因為蘭昕芮想打棒球，拉著麻吉一起加入球隊，陳鈺茹目前負責外野守備，蘭昕芮則已「晉升」內野，原本是以三壘守備為主，蘭昕芮說：「但是因為傳球力量不夠，所以現在改守二壘。」

蘭昕芮會愛上棒球，全是因為有個打棒球的哥哥，她翻起關懷盃秩序冊，語帶自豪地介紹起目前就讀宜蘭縣三星國中的蘭文羿，就是她的哥哥，「我看過他打過很遠的界外全壘打，很帥！」談起哥哥滿是崇拜，蘭昕芮也有小彆扭，「我哥說，我打得比她（陳鈺茹）差。」

蘭昕芮的偶像是中信兄弟隊林智勝，最期待今天在開幕典禮上見到他，她已準備好兩顆球，一顆想讓林智勝簽，另一顆球的目標則是岳東華，理由也很可愛，「因為我有岳政華的簽名球了。」

陳鈺茹因為個性比較穩重，被賦予隊長的任務，打擊能力在隊上也是數一數二，關懷盃首戰就貢獻安打帶有打點。她透露，第一次和媽媽提起要打棒球時，其實媽媽也反對，後來雖然點頭同意讓她加入球隊，但媽媽至今還沒來看過她的比賽，「希望她可以來看。」