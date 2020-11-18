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威力盃／12月3日花蓮開打 21支少棒隊爭百萬獎金

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
第八屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今日舉行啟動記者會。記者蘇志畬／攝影
第八屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今日舉行啟動記者會。記者蘇志畬／攝影

2020年第八屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今日舉行啟動記者會，賽事將於12月3日在花蓮國福棒壘球場開打，共有20個縣市、21支參賽隊伍，要爭取最高的100萬元獎金。

記者會上來賓眾多，花蓮縣政府教育處代理處長饒忠代表花蓮縣長徐榛蔚出席，另外包括體育署學校體育組副組長蔡忠益、中國信託慈善基金會董事黃志宜、台灣彩券公司總經理蔡國基等人，場面盛大。

威力盃第一屆成員中已有不少人進入職棒，包括今年樂天桃猿隊選秀第一指名的馬傑森，他也與首屆參賽的女球員黃子芸一同代表出席記者會。

馬傑森表示，當時雖然預賽打完3場就淘汰，但這項賽事讓東部球員有更多與外縣市比賽的機會，「知道彼此實力的差別，家人也可以來看。」黃子芸是首屆唯一一位女球員，雖然現在專心打網球，但也感謝當年威力盃的經驗，讓她對棒球持續保持關注。

馬傑森與黃子芸也是周思齊球芽基金會獎學金的得主，出身花蓮的周思齊也說，花蓮不只好山好水，「還有好人才，當年就看到傑森、子芸的認真態度、出色球技。」周思齊也笑說：「現在是因為他們，才提到我的名字。」

威力盃自12月3日至6日舉行，為期4天賽事，是繼金龍旗之後，第2個設有百萬獎金的棒球賽事，冠軍可獲得新台幣100萬元的高額獎金，其次分別是亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元，5至8名各獲5萬元。

第八屆威力盃啟動記者會，中信兄弟球員周思齊（中）與馬傑森（右）、黃子芸（左）一同參與。記者蘇志畬／攝影
第八屆威力盃啟動記者會，中信兄弟球員周思齊（中）與馬傑森（右）、黃子芸（左）一同參與。記者蘇志畬／攝影

周思齊 棒球 樂天桃猿

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