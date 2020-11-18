中職／胡金龍陷冰風暴 周思齊：球員工會已聯繫
富邦悍將隊老將胡金龍今年受到發言風波影響，大半球季未能出賽，明年也不在悍將隊的戰力規畫中，球員工會理事長周思齊今日表示，對此情況有在關心，「金龍是工會成員，會盡全力協助他」。
胡金龍在6月時因個人帳號留言「打爆富邦換總A」惹議，不僅被調離一軍，也無法在二軍出賽，雖然還有1年、平均月薪70萬合約，悍將球團同意胡金龍與其他球隊接觸，也不排除交易可能性。
周思齊今日表示，雖然個人私下還沒和胡金龍聯絡，但工會有人和他接觸，畢竟是工會成員，知道他目前也都有保持訓練，以工會立場來說，會盡全力去協助他。
悍將球團昨日透過聲明指出，「明年仍會維持相同標準規畫整體戰力，並持開放態度，同意胡金龍與其他球隊接觸，也不排除任何交易的可能性。」將在20日遞交的18人保護名單，未將胡金龍列入。
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