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中職／確定行使自由球員 周思齊：保護人數可多一個

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊球員周思齊（左）今日參加花蓮台彩威力盃全國少棒賽記者會。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊球員周思齊（左）今日參加花蓮台彩威力盃全國少棒賽記者會。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊「周董」周思齊今年球季後成為自由球員，周思齊今日確定行使自由球員權力，考量到可減少兄弟球團18人保護名單的額度，周董說：「想不到不行使的理由。」

中華職棒今年有24人符合自由球員資格，以周思齊的動向最受矚目，周思齊今天在參加花蓮台彩威力盃全國少棒賽記者會時透露，確定行使這項權利，周思齊表示，目前已確定有這個意願，就差填表後交給球團，「這個想法也已經先知會過球隊」。

對於為何最終決定行使自由球員，周思齊表示：「這是利多，對球團是一個保障，對我來說也有利，想不到不行使的理由。」總冠軍賽後周思齊曾透露想留在兄弟的想法，今天周思齊也說：「可以留在兄弟是最棒的。」

今年自由球員權利行使截止日為20日，也是四隊遞交18人保護名單的日子，今年因味全龍隊將進行第二次擴編選秀，若成為自由球員，龍隊無法透過擴編選秀選人，要在自由市場中競爭，周思齊說：「不要占那個名額，讓保護人數可以多一個。」

周思齊曾在2013年季後行使自由球員權利，2018年起二度獲得自由球員資格，這是第二次行使權利，周思齊表示，這段時間主要是在思考規章有哪些地方調整，「跟上一次行使的時候不太一樣了」。

周思齊 自由球員 選秀

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