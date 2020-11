中職／獅隊猛威爾推特轉蔡總統貼文 感謝台灣防疫

中華職棒統一獅隊洋將猛威爾(Tim Melville)今年一路跟著球隊拿下總冠軍,日前他轉發總統蔡英文的推特,感謝台灣控制住疫情,讓他還有機會打棒球,並提到台灣非常友善。

蔡總統16日在推特貼出於「小英盃慢速壘球錦標賽」開球的照片,並用英文寫道:「面對全球挑戰,台灣展現了真正的團隊精神,感謝大家面對COVID-19大流行和全球經濟不穩定時,能保持冷靜、為了Team Taiwan盡最大努力。」

獅隊洋將猛威爾雖然已返回美國,不過16日轉發蔡總統的推特,感謝台灣人為了控制疫情而做出的努力,「給我機會讓我能打棒球,這個我熱愛的運動,這個國家非常友善、和平、溫暖、熱情,讓我感到賓至如歸,謝謝!」

猛威爾去年還效力美國職棒洛磯隊並在大聯盟有出賽紀錄,今年8月加盟獅隊,例行賽出賽10場都是先發,拿下4勝3敗,防禦率2.93;並跟著獅隊一路打到台灣大賽,出賽2場拿下1勝1敗,防禦率3.46,最後抱回總冠軍獎盃。

👍🏼✌️❤️Thank you to the people of Taiwan for working hard on containing the virus and giving me the opportunity to play the sport I love! Baseball! Your country was friendly, peaceful, warm (at times very warm!🌡☀️😁) and welcoming. I felt right at home. Thank you!