中職／獅隊猛威爾推特轉蔡總統貼文 感謝台灣防疫

中華職棒統一獅隊洋將猛威爾（Tim Melville）今年一路跟著球隊拿下總冠軍，日前他轉發總統蔡英文的推特，感謝台灣控制住疫情，讓他還有機會打棒球，並提到台灣非常友善。

蔡總統16日在推特貼出於「小英盃慢速壘球錦標賽」開球的照片，並用英文寫道：「面對全球挑戰，台灣展現了真正的團隊精神，感謝大家面對COVID-19大流行和全球經濟不穩定時，能保持冷靜、為了Team Taiwan盡最大努力。」

獅隊洋將猛威爾雖然已返回美國，不過16日轉發蔡總統的推特，感謝台灣人為了控制疫情而做出的努力，「給我機會讓我能打棒球，這個我熱愛的運動，這個國家非常友善、和平、溫暖、熱情，讓我感到賓至如歸，謝謝！」

猛威爾去年還效力美國職棒洛磯隊並在大聯盟有出賽紀錄，今年8月加盟獅隊，例行賽出賽10場都是先發，拿下4勝3敗，防禦率2.93；並跟著獅隊一路打到台灣大賽，出賽2場拿下1勝1敗，防禦率3.46，最後抱回總冠軍獎盃。