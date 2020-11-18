中職／樂天教練團人力吃緊 增設首席教練是好選項

在統一獅拋下彩帶後，中華職棒第31個球季正式結束，今年四隊新教練團的表現也逐一被檢視。進軍台灣大賽的兩隊，新手教頭林岳平及丘昌榮帶兵成果有目共睹，而且很罕見的是連首席教練都成為焦點，昔日的球星高志綱及陳江和都有靈活的臨場戰術，讓比賽不只強攻，還有不少智取的過程。

兵法上作戰時會由軍師先沙盤推演，分析局勢，再擬定不同策略。中職的球場上，這樣的角色就是首席教練，他們大部分被分配到的工作，是必須協助總教練整合投、打、守，比賽時則會討論戰況及下達戰術。因此富邦挖角洪一中時，一併找來他的軍師郭建霖，而林岳平及丘昌榮上任總教練時，各自任命高志綱及陳江和輔佐，味全則是由外籍教練尼爾托(Tom Nieto)擔任。

林岳平今年最讚許的獅隊成員就是副手高志綱，過去擔任捕手就是場上的指揮官，現在許多比賽細節以及戰術都是由他執行，林岳平甚至認為他還比較像總教練。陳江和選手時期就有很強的執行戰術能力，是他退休不久就被拔擢擔任首席教練的原因之一，他對於何時適合那些戰術瞭若指掌。因此兩人雖然都是第一次升任首席教練，表現讓人讚賞。

昔日的高餅搭檔，成為教練後依然是最佳夥伴，高志綱(左)有時反應比林岳平(右)還快，扮演稱職的軍師角色。 聯合報系資料照片

桃猿隊在痛失洪一中、郭建霖及吳俊良後，上半季曾有破紀錄的7連勝，但隨後表現越來越不穩定，不僅未能拋下彩帶，到下半季更是淪為墊底。雖然換了球隊名稱，本土球員其實沒有太多異動，因此戰績的落差勢必就會被指向教練團。球隊過去由洪一中帶隊15年，突如其來的轉變，讓球團措手不及應屬正常，但由於過去Lamigo時期對於教練團養成著墨很深，不應該是如此慘況。

很可能的原因是樂天接手後，決定不設置首席教練，因此很多時候總教練身邊是沒有軍師輔佐。如同三國劉備沒有軍師諸葛亮前，縱使劉備自己有想法，又有關羽、張飛兩位將軍，但即使軍隊多會強攻，仍沒有太多成就。雖然早期中職大多數球隊並沒有首席教練的職位，但現在的比賽已經越來越細膩。從情蒐資料、對戰表現、對手戰術、自家球員狀況等，太多事情需要注意，總教練要能夠臨場即時掌握全局並不容易，專職的投手教練、打擊教練各有分工，此時勢必需要一位教練來整合及協助。

目前桃猿的球隊戰術下達是總教練曾豪駒與外野教練林振賢搭配，不過由於他兼任三壘指導教練，因此實際上與總教練在賽場上無法隨時直接溝通，總是有了些隔閡。曾豪駒是很靈活的教練，在比賽中桃猿隊戰術不會太少，但少了軍師的協助，有時候策略反應不夠即時而錯失良機，有時表現又太過衝動而形成反效果。若有人可以協助整合攻守狀況，讓戰術更即時，有時又可以拉總教練一把，一定有機會多贏一些比賽。

劉榮華(左二)昔日曾輔佐徐生明、葉君璋及陳連宏，自己也當過總教練，應該是樂天可以考慮的首席教練人選。 聯合報系資料照片

以樂天經營日本職棒的經驗，他們休賽季恐怕會針對教練團調整，不過人力編制上，缺少其他球隊教頭配合的首席教練，若把戰績不佳怪罪在教練團身上，其實並不公平。他們應該考慮增設首席教練，協助分擔總教練的壓力，而且對球隊絕對好處多，明年也將更有競爭力。