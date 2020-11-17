棒球／球星二代參戰徐生明盃 張泰山有望轉播兒子賽事

邁入第八屆的徐生明國際少棒錦標賽將在28日至12月1日在高雄美濃開打，今年賽事除了不少職棒球星包括高國輝、張進德等人將擔任棒球教室客座教練外，也有不少球星二代，像是張泰山、沈鈺傑王金勇的兒子都將參賽，其中將受邀擔任球評的張泰山將有機會轉播到兒子張可洛的賽事，上演另類「父子同台」。

今年徐生明盃打出「蝴蝶展翅、夢想起飛」的賽事口號，包括今年在選秀會中選的首屆球員劉貴元等人將風光回娘家外，昔日徐總子弟兵張泰山、沈鈺傑以及前兄弟象王金勇等職棒星二代張可洛、沈立宸和王思穩也都將參賽，以新一批「小蝴蝶」為賽事帶來新的傳承。

今年張泰山也將受邀擔任徐生明盃的賽事講評，而他的兒子張可洛目前就讀桃園大勇國小五年級，至於王金勇的兒子王思穩目前則是就讀桃園龜山國小，該校在過去7屆賽事中拿下4座冠軍，今年將挑戰四連霸。

而今年棒球教室同樣將眾星雲集，包括高國輝、張進德、林晨樺、王正棠等人都將以客座教練的身份親臨指導小球員，另外還有「台灣之光」的神秘大咖將會現身。