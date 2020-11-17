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棒球／美濃少棒計畫首職棒球員 劉貴元捐20萬師母淚崩

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
師母謝榮瑤（左）與中信兄弟球員劉貴元（右）。記者劉肇育／攝影
師母謝榮瑤（左）與中信兄弟球員劉貴元（右）。記者劉肇育／攝影

徐生明國際少棒錦標賽將在28日起於高雄美濃展開第8屆賽事，儘管今年受到新冠肺炎疫情影響，讓徐生明棒球發展協會理事長「師母」謝榮瑤在募款上挑戰重重，不過今年中職選秀會在第九輪被中信兄弟選入的首屆美濃少棒十年計畫球員劉貴元，決定將簽約金20萬元捐給協會，為謝榮瑤注入一劑強心針，期許能完成當初承諾至少舉辦10屆的目標。

以紀念「棒球魔術師」徐生明為名的徐生明國際少棒錦標賽今年邁入第8屆，儘管受到疫情影響將不會有日、韓球隊參賽，但仍有國內32支勁旅將同場較勁，且除了結合「棒球教室」、「美藝彩繪」等活動外，最受小朋友喜愛的「拔蘿蔔」也將在暌違三年後再度舉辦，讓小球員除了場上較勁，場外也能體驗美濃當地特色。

在今天的記者會上，徐生明棒球發展協會理事長「師母」謝榮瑤除了感謝各界以及贊助商對於此賽事的支持外，當初由徐生明擬定的「美濃少棒10年計畫」首屆球員劉貴元、劉俊豪、鍾昀臻也出席了記者會，其中劉貴元在今年中職選秀於第九輪第46順位獲選，成為該計畫誕生的第一位職棒球員。

而劉貴元在與球團和經紀公司討論後，也決定將20萬的簽約金全數捐給徐生明棒球發展協會，讓謝榮瑤在今天記者會提及此事時一度哽咽，「今年因為疫情的關係，募款確實很辛苦，當我接到電話得知貴元要捐20萬的時候，我剛好在募款回程的路上，當天並不太不順利，講完電話後，我就停在路邊爆哭。」

從第一屆賽事就參賽的劉貴元指出，今年因為疫情關係得知師母在募款上相當辛苦，家人也相當贊成他捐款的決定，「我希望自己能盡一點心力來幫助協會，以後如果我變得更有能力，也會做更多的回饋，也希望今年參賽的小球員，都能帶著徐總的精神來拚戰。」

謝榮瑤透露，過去就曾對自己和徐總承諾，至少要辦完前10屆的賽事，也很感謝這一路走來大家對於協會和賽事的支持，「今年我們看到10年計畫的蝴蝶慢慢茁壯了，不論是打職棒、教球的，或是走向不同領域的，這是徐總當初給家鄉畫的一個夢，希望這些球員都能夠循著這個軌跡去走。」

徐生明 棒球 中職

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