中職／悍將同意胡金龍與他隊接觸 不排除交易可能

富邦悍將隊老將胡金龍因群組發言風波，遭到球隊冷凍，明年也不在球團戰力規畫內，悍將隊球團表示，同意胡金龍與其他球隊接觸，也不排除任何交易的可能性。

胡金龍在6月於南英校友群組留言「打爆富邦換總A」，截圖流出，引起網路熱議，球團也立即做出處置，將他調離一軍，且連二軍都不准他隨隊練球，球團冷處理至今，儘管明年與他仍有一年合約要走，但悍將隊已定調按照今年的標準準備明年戰力，意即胡金龍依然不在戰力規畫內。

球團對此表示，明年仍會維持相同標準規畫整體戰力，並持開放態度，同意胡金龍與其他球隊接觸，也不排除任何交易的可能性。

胡金龍年初與悍將隊簽下兩年合約，平均月薪70萬，明年還有一年合約，若續留悍將隊，很有可能等不到「解凍」的一天，若自行尋找球隊，也勢必要接受薪水大不如前。