快訊

台灣漫畫大師蔡志忠少林寺「落髮」成沙彌 法名「延一」

崩潰的風暴旺季！2020最強颶風「約塔」強襲中美州

中職／悍將同意胡金龍與他隊接觸 不排除交易可能

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
悍將隊球團表示，同意胡金龍與其他球隊接觸，也不排除任何交易的可能性。 聯合報系資料照
悍將隊球團表示，同意胡金龍與其他球隊接觸，也不排除任何交易的可能性。 聯合報系資料照

富邦悍將隊老將胡金龍因群組發言風波，遭到球隊冷凍，明年也不在球團戰力規畫內，悍將隊球團表示，同意胡金龍與其他球隊接觸，也不排除任何交易的可能性。

胡金龍在6月於南英校友群組留言「打爆富邦換總A」，截圖流出，引起網路熱議，球團也立即做出處置，將他調離一軍，且連二軍都不准他隨隊練球，球團冷處理至今，儘管明年與他仍有一年合約要走，但悍將隊已定調按照今年的標準準備明年戰力，意即胡金龍依然不在戰力規畫內。

球團對此表示，明年仍會維持相同標準規畫整體戰力，並持開放態度，同意胡金龍與其他球隊接觸，也不排除任何交易的可能性。

胡金龍年初與悍將隊簽下兩年合約，平均月薪70萬，明年還有一年合約，若續留悍將隊，很有可能等不到「解凍」的一天，若自行尋找球隊，也勢必要接受薪水大不如前。

胡金龍 富邦悍將

延伸閱讀

中職／胡金龍難「解凍」經紀公司：以球隊發言為主

中職／差1勝的遺憾…悍將提前找洋投

中職／悍將18人名單已確定 領隊：確實難取捨

中職／奇優力「詐傷」疑雲 悍將還原傷史

相關新聞

中職／悍將同意胡金龍與他隊接觸 不排除交易可能

富邦悍將隊老將胡金龍因群組發言風波，遭到球隊冷凍，明年也不在球團戰力規畫內，悍將隊球團表示，同意胡金龍與其他球隊接觸，也...

日職／羅德想留陳偉殷 已展開續約洽談

台灣左投陳偉殷在日職的2020年賽季已經落幕，今年未替新東家羅德隊拿下任何勝利，但他的投球內容仍具水準，來年動向備受矚目...

日職／雖有陳偉殷拉尾盤 仍是台灣球員黯淡一年

日職的例行賽隨著14日央聯最後一場比賽打完後已全部結束，洋聯季後賽的結果也於週日出爐，軟銀直落二打敗羅德，將代表洋聯在21日與央聯的巨人爭奪今年的日本一殊榮，本季共有10名台灣球員在日本打拼，但表現普

文化大學練兵有秘密武器 新生球速突破150不是夢

文化大學棒球隊是國內大專常勝軍，上個月剛在梅花旗大學棒球錦標賽達成二連霸，也是近六年第五冠，這支傳統球隊能維持穩定成績其來有自，總教練廖敏雄指出，球隊注重重量訓練，自大一新生入隊就有規劃，與體能教練呂

中職／獅隊3帥全說感謝他 郭俊佑：是我比較幸運

統一獅隊總教練林岳平口中的「外野速成班」，郭俊佑看3位半路出家的外野手，昨天攜手站上頒獎台，他不覺得自己功勞有多大，「剛...

中職／胡金龍難「解凍」經紀公司：以球隊發言為主

富邦悍將隊老將胡金龍因群組發言風波，遭到球隊冷凍，明年看似也無「解凍」可能，還剩下一年合約的他，已不在悍將隊戰力規畫內。...

中職／擺脫傷病東山再起 高國輝後台淚崩

「今年球季開始之前有想過，如果打不好，今年打完就好了。」富邦悍將隊重砲高國輝領取東山再起獎，走下舞台卻淚崩，近三年受到傷...

中職／奪新人王 林安可：想都沒想過

統一獅隊超級新人林安可，以野手身分帶回年度新人王，在他看來是完全預料之外的一年，「不要說獎項，當野手打到這種成績，想都沒...

中職／「快樂保拉」大贏家 時隔12年洋將獲MVP

中職年度頒獎典禮昨晚在名人堂花園大飯店舉行，中信兄弟隊德保拉奪下年度最有價值球員，「快樂保拉」可以笑著回家，時隔12年再...

中職／笑擁5獎 「快樂保拉」想回家給媽媽看

抱走年度最有價值球員獎，中信兄弟隊「快樂保拉」德保拉笑擁5座獎項，接下來第一件事就是趕快回到家鄉多明尼加，向媽媽報告這個...

圖輯／中職頒獎典禮 德保拉奪MVP 林安可獲新人王

中職年度頒獎典禮今天晚間舉行，其中三大獎項最佳進步獎、最佳新人獎及年度MVP，分別由統一獅隊鄭鈞仁獲得最佳進步獎，統一獅...

中職／進步獎差2分 許基宏：希望以後不再角逐

中信兄弟隊許基宏繼2015年後再度拿下個人獎，而且一口氣包辦一壘手金手套、最佳十人兩獎，雖與最佳進步獎擦肩而過，不過許基...

熱門新聞

NBA／傳雷霆、太陽達成交易 保羅轉戰鳳凰城

中職／兄弟一代象回娘家 軟式棒球OB賽12月龍潭登場

中職／胡金龍難「解凍」經紀公司：以球隊發言為主

中職／39歲打出誇張成績 周思齊盼換到誇張合約

籃網根本不需要哈登 火箭注定被雙星套牢

NBA／「沃神」曝哈登婉拒火箭億元續約 就是想去籃網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。