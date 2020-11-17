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中職／胡金龍難「解凍」經紀公司：以球隊發言為主
富邦悍將隊老將胡金龍因群組發言風波，遭到球隊冷凍，明年看似也無「解凍」可能，還剩下一年合約的他，已不在悍將隊戰力規畫內。胡金龍的經紀公司表示，以球隊的發言為主，目前無法做出任何回應。
胡金龍在6月於南英群組留言「打爆富邦換總A」，截圖傳出引起網路熱議，球團也立即做出處置，將他調離一軍，且連二軍都不准他隨隊練球。
悍將隊當時發出聲明稿表示，「該發言雖非胡金龍本人之留言，惟其帳號之不當發言已對公司造成傷害，今日胡金龍先降至二軍，另球團將依隊規進行內部懲處。」也強調所有球員應配合教練團帶領，在場上全力求勝。
直到今年球季落幕，悍將隊都未重新啟用這名老將，對於胡金龍明年的規畫，領隊蔡承儒回應，應該和今年差不多，言下之意就是維持冷處理。
胡金龍年初與悍將隊簽下兩年合約，平均月薪70萬，還有一年合約要走，球隊也同意讓胡金龍自行尋找球隊，只是勢必也可能面臨薪水大不如前。
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