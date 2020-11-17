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中職／獅隊3帥全說感謝他 郭俊佑：是我比較幸運

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
獅隊外野3包辦最佳九人外野手獎項，三人一致最感謝外野教練郭俊佑。 季相儒／攝影
獅隊外野3包辦最佳九人外野手獎項，三人一致最感謝外野教練郭俊佑。 季相儒／攝影

統一獅隊總教練林岳平口中的「外野速成班」，郭俊佑看3位半路出家的外野手，昨天攜手站上頒獎台，他不覺得自己功勞有多大，「剛好把3個資質這麼好的選手放在外野，剛好我在統一外野這個位置，當他們3個的教練，是我比較榮幸。」

林安可、陳傑憲蘇智傑包辦最佳十人外野手3席，寫下史上頭一遭，而他們的感謝中都沒漏了外野教練郭俊佑，陳傑憲就說：「去外野後，最感謝的是郭俊佑教練，比賽即使做不好，他也不會讓你有失落感，會告訴你先專注比賽，我們明天再來做檢討，不要影響自己的心情。」

「餅總」在頒獎台上唱名每位教練，對於郭俊佑的稱讚也很逗趣，他說：「跑壘兼外野教練郭俊佑是全隊最辛苦的教練，因為他有兩個工作，希望總經理給他兩份薪水，他有一個外號叫『外野速成班』，他把我們3帥都改造成外野手。」

蘇智傑和陳傑憲都是從內野移防外野，林安可則在本季確定封印投手身分後，專職外野出賽，全都送到郭俊佑的部門調教。

蘇智傑先在2017年移防外野，郭俊佑指出，「有了智傑的案例後，後面再遇到安可、傑憲，有比當初教智傑更上手。」但他也說，還是更希望他們可以有比較正統、完整的外野訓練，春訓就從基本的訓練做起，「對他們也比較好。」

3人的感謝中都提到郭俊佑，他坦言感動，也說：「遇到他們，是我比較幸運，他們也很信任我，是真的很信任我。」

外野速成班中，哪位是最難教的學生？郭俊佑表示，「他們3個的資質都很好，每個人的缺點都不太一樣，現在只有智傑算是比較接近完整體的外野手，或許過幾年再來評斷，會比較準一點。」

雖然都非本意的來到外野，但3人越練越有心得，一起拿了最佳十人外野手，對金手套也不是沒有夢想。

郭俊佑透露，「有一次在練習時，印象中是傑憲先提的吧！他說如果未來有一天，三個人可以一起拿到金手套，應該是滿酷的吧！」郭俊佑當場潑了3帥一桶冷水，「那請你們好好練習。」

郭俊佑 陳傑憲 蘇智傑

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