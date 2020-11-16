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中職／笑擁5獎 「快樂保拉」想回家給媽媽看

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊外籍投手德保拉拿下最有價值球員等5座獎項。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊外籍投手德保拉拿下最有價值球員等5座獎項。記者季相儒／攝影

抱走年度最有價值球員獎，中信兄弟隊「快樂保拉」德保拉笑擁5座獎項，接下來第一件事就是趕快回到家鄉多明尼加，向媽媽報告這個好消息。

德保拉今年球季以16勝、防禦率3.20、192次三振拿下投手「三冠王」，外加投手最佳十人獎，最終在媒體投票中獲得19張第一名選票、總分156，擊敗第二名林安可的72分、周思齊的54分。

開季面對5連敗的不順，德保拉透露，那段時間剛好在家鄉的母親也生病開刀，「拿到這個獎項，所有動力都來自媽媽，她鼓勵我，不好的時候要往好的地方去想，才會有好成果」。

結果德保拉的媽媽成功對抗病魔，順利開完刀回家安養，德保拉表示，預計下周就要返鄉，除了隊友貢獻的零食等伴手禮，「想把獎項給媽媽看，這是最重要的禮物」。

拿下MVP的當下，德保拉的心情既開心又興奮，「從來沒拿過這個獎，也沒投超過10勝，能夠幫助球隊拿下勝利，球員就是為此準備的」。

做為兄弟今年最早報到的洋將，德保拉為了領獎也成為最晚離開的，回顧這一整年，在台灣度過農曆年是難得體驗，當時就告訴自己要做好體能、基本功，雖然開季遇到不順，但也在投手教練佛斯特的幫助下，找回穩定狀況。

德保拉 周思齊 中信兄弟

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