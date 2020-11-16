中職／進步獎差2分 許基宏：希望以後不再角逐

中信兄弟隊許基宏繼2015年後再度拿下個人獎，而且一口氣包辦一壘手金手套、最佳十人兩獎，雖與最佳進步獎擦肩而過，不過許基宏並不在意，而是希望「之後不要再角逐」。

許基宏近年多在二軍出賽，走過手傷低潮，今年固定一軍，19轟、113支安打、65分打點、64分得分都是生涯最佳，在一壘不僅有著9成89守備率，也有不少美技演出。

拿下金手套、最佳一壘手，都是個人第一次，許基宏上一次拿下個人獎項已是2015年的新人王，他表示這一路上要感謝的人很多，二軍總教練林威助、打擊兼內野教練石志偉都在其中，「有他們的鞭策，我才能回到一軍，有好表現」。

今年一軍總教練丘昌榮的重用，也是許基宏的感謝對象，「丘哥的信任，給我機會去守在一壘，我只能用場上的表現去努力回報。」

在最佳進步獎僅以2分差敗給統一獅隊的投手鄭鈞仁，許基宏看得開，「得獎者當然也有好表現，才能得獎，但自己希望以後不要再角逐，這個獎代表之前打得不夠好，希望之後每年都有穩定的成績。」