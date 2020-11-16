中職／「太快樂」德保拉奪年度MVP 暌違12年洋將獲獎

開季5戰5敗時，沒有人想像得到，中信兄弟隊洋投德保拉最終將在年度頒獎典禮上，笑擁年度MVP，寫下時隔12年由洋將抱走這項年度最大獎，成了名符其實的「快樂保拉」。

德保拉季前被設定為4號洋投，開季前5場先發，吞下0勝5敗、防禦率6.44，他從5月16日對統一獅隊先發7局失1分後起飛，成績有如換了一個人，最終整季收下16勝、防禦率3.20、192次三振，奪得投手三冠王。

兄弟取得上半季冠軍，正是從5月中旬開始戰績扶搖直上，德保拉脫胎換骨的表現絕對是功臣，下半季也續助兄弟保持在爭冠行列中。

中職已經連續11年由本土球員帶走年度MVP，且清一色都是打者，德保拉的出線，寫下繼2008年La New熊隊洋投強森之後，相隔12年再由洋將、投手獲得年度MVP。