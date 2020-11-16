中職／劉育辰的關機決定保住新人資格 林安可說感謝

統一獅隊超級新人林安可，今年帶回年度新人王，背後有教練團的神來一筆，去年擔任獅隊代總教練的劉育辰，在林安可跨過門檻的3打席前決定讓他「關機」，保住他在今年爭取新人王的資格。

林安可在票選上拿下208分，大勝中信兄弟隊江坤宇的77分和吳俊偉的45分，毫無懸念拿下新人王。

林安可以「二刀流」之姿投入中職，第一年在當時總教練劉育辰的控管下，提前在121打席「關機」，避免越過124打席門檻，保住他在今年仍有競爭新人王的資格。

林安可感謝劉育辰當時的決定，「當時自己離獎項有段距離，沒想到那麼多，和教練說就以球隊為主，但育辰賢拜是叫我不要想那麼多，這是教練團的安排，叫我專心調整，那時是以投手調整。」他說：「很感謝他的調度，讓我今年可以競爭新人王。」

林安可發表感言聲音顫抖，他坦承「不是有點緊張，是非常緊張。」他表示，新人王對所有球員都是一輩子只有一次的榮耀，過去只想像過自己會以投手身分拿到獎項，野手想都沒想過，「不要說獎項，當野手打到這種成績，想都沒想過。」

他也稱讚兩位可敬對手，「坤宇才20歲，我在他這個年紀，沒辦法在職棒頂住這麼大的壓力，我對戰俊偉好像還沒打出安打，真的是很難應付的投手。」