中職／感謝教練團注入靈魂 林岳平鼓勵球員創造時代

統一獅隊今年在總冠軍賽打到最後一戰，擊敗中信兄弟隊奪冠，總教練林岳平也在今晚的年度頒獎典禮帶走最佳總教練獎，他在領獎時一一感謝教練團成員，不需看稿，不過事後翻看備忘錄，還是少了一段，他立刻補上：「熱愛棒球的球迷們，謝謝。」

林岳平感謝各個教練，為球隊注入靈魂，首席教練高志綱的優點掩蓋了自己的缺點，「他是第二個總教練。」打擊教練劉育辰今年點燃球隊打線，「打下最後的結果」。

林岳平也說，守備教練周廣勝，鞏固獅隊以往被認為最弱的守備環節，內外野都有球員拿下金手套獎，最可貴是外野教練郭俊佑，把半路出家的蘇智傑、陳傑憲、林安可練出「外野三帥」，教練團成員也都一一點名感謝。

林岳平表示：「能夠拿下這個獎是每個教練的靈魂注入，不是只有我。」這群教練團不到40歲，雖然嘗到最終勝利果實，不過林岳平認為，只是希望拿出來自三連霸時期「飛總」呂文生灌輸的精神，「年輕選手要創造自己的時代、自己的故事」。

領獎後受訪，林岳平透露得獎感言都是自己在手機備忘錄中打下，自然記得清楚，不過翻閱時他發現，還少了最後一段，他說：「獎項是渺小的擺飾品，今年的賽事過程感動的結果，迴響在球迷心中才是巨大的獎項，熱愛棒球的球迷們，謝謝。」