中職／競爭年度MVP 林安可先奪新人王

中華職棒今天在名人堂花園大飯店舉行年度頒獎典禮，最佳新人獎未出意外，由統一獅隊「混血王子」林安可拿下，擊敗中信兄弟隊江坤宇以及吳俊偉。

林安可手握全壘打、打點雙冠王，在新人王、年度MVP都進入最終名單，先確定拿下新人王獎項，林安可為自己今年球季打了80分，開玩笑地說：「剩下20分是看教練團會不會讓我當投手。」

力拚「二刀流」的林安可，今年春訓以投手備戰為主，開季確定專心打擊，結果敲出32轟、99分打點都是聯盟最佳，得分90分並列第四，134支安打並列第七，長打率5成90排第六，也收下生涯首座外野手最佳十人獎。

林安可去年在季中選秀會加盟獅隊，作為即戰力也立刻在一軍出賽，不過獅隊特意控管，在出賽121打席後喊停，讓他今年繼續保有新人王資格。

吳俊偉在快問快答時將林安可列為最想對決的球員，吳俊偉說：「因為他今年表現很好，會激發我的鬥志。」林安可也感覺確實是這樣，「我好像還沒敲過他安打。」林安可記得沒錯，兩人本季8次對決，林安可都沒表現，吞下5次三振。