聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／競爭年度MVP 林安可先奪新人王
中華職棒今天在名人堂花園大飯店舉行年度頒獎典禮，最佳新人獎未出意外，由統一獅隊「混血王子」林安可拿下，擊敗中信兄弟隊江坤宇以及吳俊偉。
林安可手握全壘打、打點雙冠王，在新人王、年度MVP都進入最終名單，先確定拿下新人王獎項，林安可為自己今年球季打了80分，開玩笑地說：「剩下20分是看教練團會不會讓我當投手。」
力拚「二刀流」的林安可，今年春訓以投手備戰為主，開季確定專心打擊，結果敲出32轟、99分打點都是聯盟最佳，得分90分並列第四，134支安打並列第七，長打率5成90排第六，也收下生涯首座外野手最佳十人獎。
林安可去年在季中選秀會加盟獅隊，作為即戰力也立刻在一軍出賽，不過獅隊特意控管，在出賽121打席後喊停，讓他今年繼續保有新人王資格。
吳俊偉在快問快答時將林安可列為最想對決的球員，吳俊偉說：「因為他今年表現很好，會激發我的鬥志。」林安可也感覺確實是這樣，「我好像還沒敲過他安打。」林安可記得沒錯，兩人本季8次對決，林安可都沒表現，吞下5次三振。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言