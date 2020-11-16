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中職／39歲打出誇張成績 周思齊盼換到誇張合約
打到39歲，還能全票獲選最佳十人指定打擊，中信兄弟隊老將周思齊直呼開心，他不諱言對下一份合約有期待，「誇張的成績，看能不能換到一張誇張的合約。」
周思齊今年繳出一張回春的成績單，也反映在年度獎項票選上，他在最佳十人指定打擊收下全部44張第一名選票，是今年唯一的滿分上榜者，也在年度MVP入圍，將與隊友德保拉、統一獅隊林安可競爭。
「很多年沒拿獎了，很開心啊！」周思齊表示，「沒有預設會拿這個獎，還可以全票第一，得到大家的認同滿開心的。」至於入圍年度MVP，他也覺得很棒，「坐三望二搶第一，快40歲了，還可以跟32歲的德保拉、23歲的林安可PK。」
周思齊對何時結束球員生涯不設預期，「希望可以繼續打球，因為我喜歡打球啊，可以打就繼續打。」他坦言去年被扣薪滿多，今年當然有期待，「可以打出大家覺得誇張的成績，看領隊會不會給我誇張的合約，很努力打球，希望也可以得到報酬。」
他今年季後再度取得自由球員資格，是否申請尚未做出決定，「還在思考，但因為18人名單，看起來是申請比較利多，對球隊也是保障。」他也強調，「我當然還是希望我是穿著兄弟的球衣，這是我喜歡的球隊。」
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