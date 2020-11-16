中職／鄭鈞仁2分險勝奪進步獎 感謝餅總「相信自己」

出賽63場是、拿下17次中繼成功，統一獅隊中繼投手鄭鈞仁進步幅度大，獲得年度最佳進步獎的肯定，他也感謝從二軍時期就開始幫助自己的「餅總」林岳平，林岳平卻皺著眉頭說：「進步獎很危險。」

今天在年度頒獎典禮中坐在台下等待揭榜，鄭鈞仁有點不真實的感覺，「不知道真的假的，頒獎人也很淡定，聽到自己的名字，才確定得獎了」。

鄭鈞仁在進步獎獲得11張第一名選票，以總分76分排第一，中信兄弟隊許基宏獲得10張第一名選票，總分只差鄭鈞仁2分，富邦悍將隊李宗賢則是5張第一名選票、46分排第三。

在領獎時，鄭鈞仁特別感謝總教練林岳平，去年主要時間待在二軍，面對低潮，常常找時任二軍投手教練的林岳平解惑，鄭鈞仁表示：「大餅教練感覺無時無刻都在我們身邊，激勵我們，偶爾會比較嚴肅一點，灌輸我們要相信自己，從他身上也學到不服輸的心態。」

聽到鄭鈞仁感謝自己，林岳平先眉頭一皺，然後說：「進步獎很危險，下一個是什麼？精進獎？突破獎？」林岳平期待希望鄭鈞仁下次以個人獎為目標，「這個獎只是個起點，繼續往更好成績去邁進，把今年賽季的經驗，延續到棒球生涯裡面」。

鄭鈞仁也認同教練的話，下次會以「王」字輩的獎項為目標，「當然團隊獎項還是擺第一，今年自己的目標是幫助球隊拿下總冠軍，個人獎其實順其自然」。