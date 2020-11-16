中職／不是沒想過放棄 高國輝領東山再起獎淚崩

富邦悍將隊重砲高國輝擺脫傷病困擾，繳出25轟球季，成為今年東山再起獎得主，領獎後淚崩，他吐露，「今年開始之前想說，如果打不好，今年打完就好了。」最低潮時，他甚至懷疑自己有憂鬱症，老婆也勸他不要打了，高國輝說：「這座獎，對我有很特別的意義，比過去那些打擊獎都還有意義。」

高國輝曾寫下全壘打王三連霸業，2015年以單季39轟締造屬於他的「國輝障礙」，至今無人可以突破，但傷病牽絆了高國輝的砲管，近三年單季最多只出賽62場、最少則僅25場，月薪也從最顛峰時75萬被砍到今年只剩40萬。

高國輝今年才重拾昔日全壘打王的風采，本季敲出104支安打、25轟、超過3成打擊率，97場出賽也寫下近四季新高。

高國輝今天原已準備感言，要在領獎時一一說出感謝，但形式改變讓他有點措手不及，受訪時希望完整再說一次感言，過程中逐漸濕了眼眶。

高國輝吐露，「今年開始之前想說，如果打不好，今年就結束，就這樣就好了。」這幾年經歷太多自我懷疑，「從手受傷開始，一路走來，本來是全壘打的選手，怎麼會掉那麼多，突然就低潮那麼多年。」

低潮期間，每天光是到球場都覺得不開心，高國輝說：「覺得不該是這樣，季後做了很多努力還是這樣，還被球迷嘲笑，越想越不甘心。」

「過去幾年，常常因為受傷打不好，自己很不開心，懷疑自己有憂鬱症。」高國輝表示，放棄的念頭不是沒有過，「我老婆跟我說，如果你不開心，就不要打了。」他坦言，今年是抱著可能是最後一年的心情去比賽。

高國輝回想受傷復健過程，只有自己可以體會的辛苦，「我本來覺得我不會這麼難過，但回想到一些片段，覺得很難過。」這座獎飽含太多情緒，高國輝感謝老婆、小孩、經紀人一路上的鼓勵，也感謝球團，「一直支持我，一直相信我可以回來。」